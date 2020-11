Campagnestrateeg: 'Kiezers op verkeerde been zetten is riskant'

De partij liet deze week een flyer verspreiden die afkomstig lijkt te zijn van de gemeente. Daarmee zijn volgens advocaat Jan van Vegchel, gespecialiseerd in auteursrecht, kiezers op het verkeerde been gezet.

Washington aan de Eems

Kruithof, die jarenlang campagneleider was bij de landelijke VVD, ziet in de campagne van Gemeentebelangen Eemsdelta invloeden uit Amerika. Dat geldt onder meer voor de advertentie die Gemeentebelangen Eemsdelta heeft laten plaatsen in de dorpskrant van Wagenborgen.

Uit onderzoek is gebleken dat het hier slecht werkt. Mensen keren zich tegen je Henri Kruithof - Campagnestrateeg

In de advertentie richt de partij de aanval op raadslid Martijn Meijer van concurrent Lokaal Belang Eemsdelta, die in het dorp woont. Volgens Kruithof is dit een vorm van negative campaining, waarbij politieke tegenstanders elkaar in diskrediet brengen. Dat was aan de orde van de dag bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit jaar.

De advertentie van Gemeentebelangen Eemsdelta (Foto: Gezinsblad 'Op de Hoogte' Wagenborgen)

Nauwelijks in Nederland

'Dit komt in Nederland bijna niet voor. Uit onderzoek is gebleken dat het hier slecht werkt. Mensen keren zich tegen je. Ik zou er als campagnestrateeg niet aan beginnen, zo'n negatieve campagne', zegt Kruithof.

Volgens Kruithof zijn het vooral de populistische partijen die deze tactieken gebruiken. 'Een deel van het volk apprecieert dat, maar dat is maximaal 20 tot 25% van de bevolking, het populistische kiezersvolk. De rest niet, dus het is een risico-afweging als je er gebruik van maakt.'

Dat men elkaar de tent uit gaat vechten zoals in Amerika gebeurt, verwacht ik hier niet, omdat je na de verkiezingen weer met elkaar door één deur moet Frank van Dalen - Voorzitter van de Politieke Academie

Het politieke debat is harder geworden, stelt Frank van Dalen, voorzitter van de Politieke Academie die partijen helpt bij het voeren van campagnes. 'De extremen zijn zichtbaarder geworden. Maar dat men elkaar de tent uit gaat vechten zoals in Amerika gebeurt, verwacht ik hier niet, omdat je na de verkiezingen weer met elkaar door één deur moet voor het vormen van een coalitie. Dat heeft een remmend effect.'

Ludiek bedoeld

Lijsttrekker Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta laat weten dat de advertentie vooral ludiek bedoeld is. 'De mensen die voor Martijn zijn, zullen dit negatief vinden. Het is een constatering. Iedereen moet invullen of zij het met ons eens zijn.' Stulp heeft geen toestemming gevraagd om de foto van Meijer te gebruiken. Meijer zegt zich te beraden op eventuele stappen.

De enige club die echt objectief is, de gemeente, lijkt te duiken. Dat is toch een beetje gek. Misschien denken ze wel: het wordt mijn baas, als deze partij in het college komt Frank van Dalen - Voorzitter van de Politieke Academie

Verschillende politieke partijen in Eemsdelta zeiden niet blij te zijn met de flyer. Daar zit volgens Van Dalen ook een agenda achter: 'Die proberen een andere partij af te serveren. Zij hebben maar één doel: de verkiezingen winnen. Dat kan door het diskwalificeren van een andere partij.'

'Gek dat gemeente niks doet'

Ook vindt van Dalen het opmerkelijk dat de gemeente geen stappen neemt tegen het namaken van het logo: 'De enige club die echt objectief is, lijkt te duiken. Dat is toch een beetje gek. Misschien denken ze wel: het wordt mijn baas, als deze partij in het college komt.' De gemeente liet eerder al weten er geen werk van te willen maken.

De Eemsdelta-verkiezingen zijn op woensdag 18 november. Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari samen verder als Eemsdelta.



Lees ook:

- Gemeentebelangen Eemsdelta bewerkt logo gemeente voor flyer: 'Mensen zijn op verkeerde been gezet'

- Minister: te weinig tijd voor briefstemmen bij Eemsdelta-verkiezingen

- Vrijwilliger stembureau Eemsdelta: 'Wij zitten er voor jullie'

- Alles over de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta