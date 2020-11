Aftellen tot Eemsdelta: wat levert een herindeling op?

Wat hebben de gemeentelijke fusies ons gebracht? Een analyse van drie verslaggevers uit onlangs heringedeelde gemeenten: Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier.

Groningen

De gemeente Groningen op kaart (Foto: RTV Noord)

Door: Marten Nauta

Natuurlijk is de herindeling van Eemsdelta lastig te vergelijken met die van Groningen. Eemsdelta telt straks zo’n 50.000 inwoners, Groningen telt er bijna vijf keer zo veel. Ook is de weerstand tegen de herindeling in de gemeente Eemsdelta veel minder groot dan in Haren, dat met tegenzin met het grote Groningen fuseerde.

Wat in beide gemeenten hetzelfde is, is dat de gemiddelde inwoner niet dag in dag uit bezig is met het reilen en zeilen van diens gemeente. De structureel lage opkomstcijfers bij gemeenteraadsverkiezingen zijn daar een bewijs van.

De opkomst bij herindelingsverkiezingen kan zomaar tien procentpunt lager liggen, en de huidige coronapandemie gaat er vast niet voor zorgen dat de opkomst hoger wordt. Sterker nog, die opkomst kan wel eens historisch laag worden. Sommige mensen zullen hun stem niet uitbrengen uit angst besmet te worden met het coronavirus - alle genomen maatregelen ten spijt.

Stijgende lasten

Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is het daarom een extra grote uitdaging inwoners ervan te overtuigen dat die herindeling voor hen voordelen heeft. Inwoners van Haren en in mindere mate Ten Boer hebben daar na de herindeling met grote broer Groningen maar weinig van gemerkt.

Toegegeven: de nieuwe regels rond winkeltijden geven ondernemers in de gemeente iets meer ruimte. Vooral op zon- en feestdagen kunnen ondernemers meer, al lijkt in Ten Boer alleen de supermarkt daar gebruik van te gaan maken.

Verder zien inwoners van de nieuwe gemeente Groningen vooral de lasten stijgen. Zo ging de ozb omhoog, verliest Haren haar geliefde afvalsysteem diftar en betalen Harenaren daardoor komend jaar bovendien een fors hoger bedrag aan afvalheffing. Daar komt bovenop dat hondeneigenaren in Ten Boer en Haren opeens de hoogste hondenbelasting van Nederland moeten aftikken - voor de herindeling hoefden ze dat niet.

Minder aandacht voor dorpen

‘De bestuurlijke slagkracht van een gemeente is hoger als die groter is’, stellen voorstanders van herindelingen. Dat is zeker waar: als afgevaardigde van de zesde gemeente van Nederland heb je in Den Haag meer te zeggen dan wanneer je een kleine gemeente als Haren of Ten Boer vertegenwoordigt.

Het is wel de uitdaging inwoners daar ook wat van te laten merken. Dat is nog niet genoeg gelukt, gaf burgemeester Schuiling eerder al eens toe: mede door de coronacrisis is er minder aandacht geweest voor de dorpen dan de bedoeling was.

Weinig reden tot juichen dus, zeker voor inwoners die normaal gesproken alleen direct met de gemeente te maken krijgen als zij een nieuw paspoort of rijbewijs ophalen. Het verhogen van de lasten zorgt ervoor dat mensen een afkeer krijgen van herindelingen en misschien zelfs van de ‘gulzige stad’. Die kost een Ten Boerster met drie honden komend jaar immers opeens ruim zeshonderd euro.

Eerste klap is daalder waard

In Eemsdelta doen ze dat vooralsnog slimmer. Daar hebben de drie huidige gemeenteraden nu al besloten de hondenbelasting vanaf 2021 af te schaffen. Nu betalen Lopsters en Delfzijlsters nog een zogenoemde ‘blaftaks’: vanaf het nieuwe jaar is dat er niet meer bij. Hoewel het nodige geld natuurlijk op een andere manier de gemeentekas in zal moeten rollen kunnen hondeneigenaren vast niet wachten tot de nieuwe gemeente een feit is. Een mooie eerste klap, en is die doorgaans niet een daalder waard?

Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland op kaart (Foto: RTV Noord)

Door: Jeroen Berkenbosch

Diverse afscheidsfeesten, een toneelstuk en een groot verkiezingsfeest. Er is op allerlei manieren stilgestaan bij het fuseren van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De oprichting van Het Hogeland was een feestelijke. De nieuwe gemeente zou de ruim 47.000 duizend inwoners niet uit het oog verliezen.

Het Hogeland is namelijk qua oppervlakte (906,6 km²) één van de grootste gemeenten van Nederland. Súdwest-Fryslân is net ietsjes groter (908 km²). Inwoners waren bang dat de afstand tot de gemeente groter zou worden. Maar dat moest voorkomen worden door het aanstellen van dorpswethouders, om te zorgen voor korte lijntjes met de inwoners. En die zijn er, want de wethouders zijn makkelijk aanspreekbaar voor de inwoners. Ook laten ze zich net zoals de raadsleden geregeld in de dorpen zien.

Tientallen crossauto's voor gemeentehuis

Maar van vier organisaties naar één vergt veel van een gemeente. Dat merkten inwoners die op sommige momenten - ondanks alle inspanningen - toch een beetje vergeten werden. Door de herindeling konden niet altijd de juiste diensten worden verleend.

Dat wordt goed merkbaar als een paar maanden na de start van de gemeente uit protest veel crossauto’s voor het gemeentehuis komen te staan. Door bureaucratische rompslomp kreeg de autosportvereniging geen vergunning om de jaarlijkse autocross in Winsum te organiseren. De vereniging was te laat geïnformeerd over de juiste vergunningen die aangevraagd moeten worden.

Na wat opstartproblemen is dit inmiddels vlotgetrokken. En de autocross, die kon alsnog doorgaan.

Heikel punt: belastingen

Maar er volgen meer momenten waarop de communicatie tussen de gemeente en inwoners niet goed verloopt. Bijvoorbeeld als het gaat om dorpshuizen en afvalbeleid. In de laatst gehouden raadsvergadering is daar opnieuw aandacht voor gevraagd door de politiek.

Andere nadelen zijn dat belastingen en regelingen gelijkgetrokken moesten worden. In Het Hogeland zijn sommige inwoners daarom meer geld kwijt aan gemeentelijke belastingen.

Meer bestuurskracht

Een herindeling lijkt nu heel negatief. Het heeft ook voordelen. De gemeente is bijvoorbeeld actiever geworden op sociale media. In sommige oude gemeenten werd daar nauwelijks iets aan gedaan.

Daarnaast is de zogeheten bestuurskracht van de gemeente groter geworden. Gemeenten krijgen veel op hun bordje vanuit het Rijk, bijvoorbeeld de zorg rond armoede en schuldhulpverlening, jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor kleinere gemeenten een behoorlijke opgave. In plaats van vier gemeenten met eigen beleid, is er nu één richtlijn in het gebied.

Verder kan de gemeente een grotere vuist maken richting Den Haag, ook als het gaat om het aardbevingsdossier. De één na grootste gemeente van Nederland (qua oppervlakte) kan niet genegeerd worden. Het Hogeland heeft al meerdere successen geboekt. Er zijn al behoorlijk wat potten met geld deze kant op gegaan. Maar er moet nog veel water door het Winsumerdiep stromen, wil het aardbevingsdossier geen hoofdpijndossier meer zijn.

Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier op kaart (Foto: RTV Noord)

Door: Jan Been

Op 1 januari 2019 ontstond de gemeente Westerkwartier door het samengaan van Marum, Zuidhorn, Grootegast, Leek en een deel van de gemeente Winsum. Westerkwartier telt 41 dorpen en heeft zo’n 62.000 inwoners.

De gemeenteraad van Westerkwartier heeft 33 raadsleden, verdeeld over negen partijen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar van 2018 kreeg de lokale partij VZ Westerkwartier de meeste stemmen. Na onderhandelingen ontstond een een coalitie van vier partijen: VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Samen hebben ze met 21 zetels een ruime meerderheid. De oppositie bestaat uit vijf partijen die samen twaalf zetels hebben.

Het college bestaat uit burgemeester Ard van der Tuuk en vier wethouders. Naast hun portefeuilles hebben de collegeleden ook een aantal dorpen ‘in hun pakket’. Doel daarvan is het hebben van korte lijntjes met dorps- en andere belangenverenigingen en daardoor weten wat er speelt. Ook weten de dorpen daarmee wie hun aanspreekpunt is in het gemeentebestuur.

Vijf locaties

De medewerkers van de gemeente werken vanuit de vier gemeentehuizen en het pand van werkvoorzieningschap Novatec in Tolbert. De verschillende afdelingen zijn over deze werkplekken verdeeld. Het college van B&W heeft domicilie gekozen in het gemeentehuis in Grootegast. De medewerkers van de buitendienst werken vanuit de locaties die ook al in de vier gemeenten werden gebruikt. Of er ooit één gemeentehuis komt is niet bekend; op dit moment zijn er geen plannen in die richting.

Om de overgang van vierenhalf naar één gemeente soepel te laten verlopen, werd in de aanloop naar de herindeling een raadsgroep opgezet waarin raadsleden van alle fracties uit de vier gemeenteraden zitting hadden. In dat overlegorgaan werden zaken voorbereid en beslissingen genomen om de nieuwe gemeente een vliegende start te geven. Er werd onder meer bepaald waar de gemeenteraad zou gaan vergaderen (Zuidhorn) en wat het dna van de gemeente moest zijn. Door het voorbereidende werk is Westerkwartier bestuurlijk soepel begonnen.

Supermarkten mogen op zondag open

Sinds de start van de gemeente is veel tijd gaan zitten in het gelijktrekken van de verschillende regelingen en verordeningen. Zo werd pas onlangs een nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aangenomen die geldt voor de hele gemeente Westerkwartier. Daarvoor waren nog vier apv’s van kracht. Ook is er nu één winkeltijdenverordening in plaats van vier. In de winkeltijdenverordening is ook de zondagopenstelling van supermarkten en het aantal koopzondagen vastgelegd.

Ook het op poten zetten van de ambtelijke organisatie vroeg tijd en zorgvuldigheid. De medewerkers van vier verschillende organisaties moesten met elkaar gaan samenwerken en een nieuwe werkwijze met elkaar afspreken en invoeren. Dat niet iedereen op zijn of haar eigen vertrouwde werkplek kon blijven, maar ergens anders in de organisatie een baan kreeg (soms ook in een ander gemeentehuis), vroeg om aanpassingsvermogen van de medewerker zelf, de collega’s en de leidinggevenden.

Stijging van belastingen

Verliep alles dan zonder problemen? Nee, zeker niet. Gedoe was er over de bereikbaarheid van en de communicatie door de gemeente. Ook de stijging van de onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing leidde bij inwoners tot gefronste wenkbrauwen. Immers, de verschillende politieke partijen vonden in de aanloop naar de herindeling dat de fusie niet tot een kostenstijging voor de inwoners mocht leiden. Dat is niet gelukt.

Maar op deze zaken en een onderzoek naar de kostenstijging van de afvalinzameling na, is de fusie nagenoeg probleemloos verlopen.

Lees ook:

- Analyse: Valse start dreigt voor Eemsdelta

- Kabinet maakt uitzondering: Eemsdelta-verkiezingen gaan door

- Alles over de raadsverkiezingen in Eemsdelta