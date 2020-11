Vuurwerkverbod baart zorgen aan de grens: 'Hoe gaan we dit handhaven?'

Het vuurwerkverbod dat het kabinet vrijdag aankondigde baart raadsleden in de grensgemeenten met Duitsland zorgen. 'We kunnen nu al amper handhaven. Er is gewoon niet over nagedacht', zegt Jurrie Nieboer, raadslid in de gemeente Oldambt.

'Als er nu op een zaterdagavond iets gebeurt, moet een politieauto weet ik waar vandaan komen om te helpen. Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen lag er al, had eerst eens gekeken wat dat had opgeleverd', zegt Nieboer (Partij voor het Noorden).

Grenzen dicht?

Traditiegetrouw rijden veel mensen in de dagen voor de jaarwisseling naar Duitsland om hun vuurwerk daar te kopen, weet ook Nieboer.

'Moeten we dan de grens maar sluiten? Daar wil ik ook niet voor pleiten. Maar er is niet goed over de situatie in het grensgebied nagedacht.'

Weerzin tegen regels

Jan Kenter (VCP), ook raadslid in Oldambt, is het met Nieboer eens. 'Er is weinig politie hier. Dit ga je niet handhaven, het gaat je gewoon niet lukken.'

Kenter maakt zich ook zorgen over de weerzin die er in zijn ogen is tegen de coronamaatregelen. 'Waar bemoeien ze zich mee, dit wordt ons ook al afgenomen, lees je dan op Facebook. Er is een stuk onvrede, daar moet je rekening mee houden.'

'Ik ben bang dat je daardoor ontzettend veel illegaal vuurwerk krijgt', zegt Kenter, die overigens net als andere raadsleden benadrukt dat hij begrijpt dat het verbod er komt, omdat de zorg niet meer drukte aankan. 'Gisteren hoorde ik ze een stuk verderop, richting Pekela, nog vuurwerk afsteken. Het zijn gigantische knallen, de glazen staan nog net niet te trillen op tafel.'

Het is een onmogelijke opgave Eize Hoomoedt - GroenLinks Westerwolde

'Kom met compleet plan'

Ook een stukje zuidelijker, in grensgemeente Westerwolde zijn, er zorgen. 'Dit verbod handhaven? Ik zie het niet gebeuren. Hoe ga je dat hier doen?', vraagt Eize Hoomoedt zich af, die namens GroenLinks in de gemeenteraad zit maar op persoonlijke titel reageert.

'Het is een onmogelijke opgave', verwacht Hoomoedt. 'Het is op rijksniveau bepaald, en wordt bij de gemeenten en Veiligheidsregio neergelegd. Als je zo'n verbod invoert, kom dan met een compleet plan.'

Gaat boete wel helpen?

Hoomoedt vraagt zich ook af of de dreiging van een boete van 100 euro mensen wel gaat overhalen dit jaar geen vuurwerk af te steken. 'Mensen kopen voor veel grotere bedragen aan vuurwerk. Vind je die 100 euro dan een probleem?'

Die boete is overigens niet het enige: als je die boete krijgt, komt daar ook een aantekening op je strafblad bij. 'Maar ja, dat krijg je ook alleen als je gepakt wordt. Het is hier een heel uitgestrekt gebied, dat gaat dus niet werken', vindt Hoomoedt. Bovendien, zegt VCP'er Kenter: 'Een kind van 16 of 18 ziet de gevolgen van zo'n strafblad niet in.'

Misschien loop je wel het risico dat je het, door te handhaven, verder laat escaleren Gerard Heijne - Gemeentebelangen Westerwolde

Dag en nacht verschil tussen Den Haag en grensstreek

Gemeentebelangen-raadslid Gerard Heijne verwacht dat het lastig te bewijzen is dat iemand vuurwerk af heeft gestoken. 'Iemand gooit wat weg, een ander komt erachteraan, hoe kan je dan bewijzen wie er gegooid heeft?', vraagt hij zich hardop af.

'Tussen Den Haag en hier aan de grens is het een kwestie van dag en nacht verschil. Misschien loop je wel het risico dat je het, door te handhaven, verder laat escaleren.'



Carbid

In Westerwolde leeft intussen vooral de hoop dat het carbidschieten dit jaar door kan gaan. 'Dat is hier nog een grotere traditie dan het afsteken van vuurwerk', zegt CDA-raadslid Wilt Meendering. 'Het zou goed zijn als we dat mogelijk houden. Er zijn hier vriendenclubs die dat al jaren doen.'

GroenLinkser Hoomoedt hoopt ook dat het carbidschieten kan, en Gemeentebelangen-raadslid Heijne is het met hen eens. 'Dat het carbidschieten dit jaar doorgaat, dat is belangrijker.'

'Zorgen begrijpelijk'

De Veiligheidsregio Groningen laat bij monde van een woordvoerder weten de zorgen te begrijpen. 'Nu duidelijk is dat er een algeheel vuurwerkverbod komt gaan we in overleg over de uitvoering en handhaving daarvan.'

Dat gebeurt volgens de woordvoerder zowel in de Veiligheidsregio als binnen de lokale driehoeken, die bestaan uit de burgemeester, politie en openbaar ministerie.

Lees ook:

- Vuurwerkverbod definitief, honderd euro boete voor overtreders

- Het laatste nieuws in ons coronablog