Column: De terugkeer van de thuiswerker (5)

Maandag:

We zijn dit weekend eindelijk weer eens urenlang buiten geweest, Lolo en ik. Het was heerlijk zacht weer, dus maakten we zaterdag een lange stadswandeling door het Noorderplantsoen en dan door de binnenstad. De horeca mag dan dicht zijn, maar we konden overal op straat coffee to go krijgen. En dan merk je dat in een rij staan, de halve dag, ook wel wat heeft. Ten slotte stonden we stijf van de cafeïne en voelden we allebei wat bruins in de pijplijn opkomen. Maar kakken to go bestaat dus nergens! We waren maar net op tijd weer thuis. Daar lazen we dat Biden de verkiezingen heeft gewonnen. We waren heel blij, maar vanaf nu kan hij dus alleen nog maar tegenvallen.

Vanochtend presenteerde Jelmer bij de helikoptersessie zijn Werkplekvisie 2.5. Omdat we er toch nooit zijn, wordt het kantoor afgeschaft en krijgen we in plaats daarvan een Mixed Presence Office. Het mag geen ‘kantoor’ meer heten omdat dat woord jongere medewerkers afschrikt. Nou ja, zolang er maar een koffieautomaat staat.

Dinsdag:

Vanochtend was ik snotterig en Lolo vond dat ik mijn burgerplicht moest doen door me te laten testen. Zelf hoeft ze niet zo nodig. ‘Als jij geen corona hebt, heb ik het ook niet’, zei ze. Ze bedoelt gewoon dat ze geen zin heeft in dat wattenstaafje in haar neus. Ik ben dus namens ons tweeën op de Yamaha naar een snelteststraat op het Suikerunieterrein geknald voor een ouderwetse ‘nose rape’. Het viel reuze mee. Ik kon mijn helm gewoon ophouden, het is best een dun staafje en ze poeren maar tien seconden ergens in je neusholte. Net als bij de tandarts dacht ik: je doet maar, ik heb er niks mee te maken. Nu ik getest ben, kan ik pas echt zeggen dat ik de coronacrisis heb meegemaakt.

Bij de Open and Explore-sessie van vanmiddag hoorde ik dat de mensen in het Mixed Presence Office voor zo’n test op kosten van de zaak een CoronaCamper kunnen laten voorrijden.

Later:

De testuitslag was negatief, net wat ik al dacht. Mijn neus ging ook weer open dus ik ben, met die hete adem van Jelmer in mijn nek, maar wat vuurwerkhandelaren gaan bellen voor een koude sale. Die hadden allemaal weinig belangstelling, maar zo kan ik laten zien dat ik mijn best heb gedaan. Ik moet mezelf zien terug te vechten in het Mixed Presence Office, want als Fidelrosa er straks is, kom ik thuis niet lekker aan het werk.

Woensdag:

Bij de Relax and Restore-meeting ging Bobbi Eden weer helemaal los. Ze heeft nu weer de theorie dat Thierry Baudet als afleidingsmanoeuvre is ingehuurd door de pedofielen van de Bilderberggroep en dat hij aanstuurt op een bewuste implosie van Viruswaarheid zodat iedereen straks op de elite stemt. Sjoerd zat haar lekker te voeren door te zeggen dat Trump ook in dat complot zat en dat geloofde ze ook nog! Zij vertrouwt nu alleen nog maar Lange Frans.

Lolo heeft vanmiddag tien kilo mandarijntjes in huis gehaald voor de kinderen die hier vanavond langs de deur komen. Mijn Twixen van vorig jaar heeft ze weggegooid, ik kon er gelukkig nog net een paar uit de vuilnisbak redden, want ik had niet zoveel gegeten van haar quinoa met tofu en rauwe prei, gisteravond.

Later:

We hebben er tot acht uur klaar voor gezeten, maar helemaal niemand die aanbelde met zijn lampionnetje. Ten slotte gingen we uit balorigheid zelf maar Sint Maarten-liedjes zingen en die mandarijntjes opeten. Volgend jaar kopen we weer Twixen.

Donderdag:

Slecht geslapen van de darmkrampen, maar daardoor wel lekker vroeg wakker, met tijd om de krant te lezen vóór de Meet and Zoom Teamsessie. Ik las dat het PVV-Statenlid Ton van Kesteren de ‘Klare Taal Bokaal’ had gewonnen, dus ik stelde in de vergadering voor dat wij ook zo’n Klare Taal Bokaal gaan uitreiken. Maar Sjoerd blafte me meteen af dat je ook in klare taal de grootst mogelijke onzin kunt verkopen en toen ging hij fulmineren over de Slimste Mens, die juist heel dom is en de winnaar van het Nationaal Dictee, die niet kan schrijven. Eigenlijk vindt hij zichzelf namelijk de slimste mens, denk ik.

Toen stelde ik voor dat we mandarijntjes zouden gaan uitdelen aan de boa’s op straat, bij wijze van coronabonus. Zo snijdt het spreekwoordelijke mes aan twee kanten: wij zijn van onze mandarijntjes af en we komen weer eens in de krant. Maar toen bitste Sjoerd dat de gemeente Groningen de boa’s óók al een bonus geeft.

We hadden het dan maar over de bedrijfsstrategie Postvaccin 1.1, die door Jelmer is uitgedokterd. We hebben nog alle tijd om die uit te rollen, want het duurt nog zeker een jaar voor we allemaal zijn gevaccineerd, maar Jelmer zegt, als Piloot 3.1, dat we nu al moeten ‘voorsorteren op de juiste landingsbaan, ook al ligt die aan de overkant van de grote plas’.

Vervolgens maar lekker aan de koude sales gegaan. In de krant las ik dat een zielige oude man door ‘pedojagers’ is doodgeslagen nadat ze hem in de val hadden gelokt. Ik weet niet helemaal of Bobbi Eden dat nou bedoelde, met die pedofielen van de Bilderberggroep, maar het lijkt wel een soort heksenjacht. Ik appte erover met Sjoerd. ‘Typisch iets voor deze tijd. Strakjes zijn het weer gewoon de Joden’, appte hij terug. Ik weet nooit of hij dan een grapje maakt.

Vrijdag:

Lolo had vanochtend haar wekelijkse Energize and Flow-meeting met het verbindingsteam van Ilona Staller. Ik kon het op een afstandje gadeslaan en dan vind ik haar weer zo lief! Ze stelde voor om onze klanten allemaal een mandarijntje te sturen, maar Ilona kapte dat meteen af. ‘Je moet je wel houden aan onze missie en visie. Verbonden, maar niet altijd bereikbaar. Daar horen geen mandarijntjes bij.’ Toen zijn ze maar een kaartjesactie gaan bedenken.

Intussen las ik dat alle boeken waar Zwarte Piet in voorkomt niet meer in de bieb mogen staan, omdat dat niet meer bij de huidige zeden past. Dan kunnen we die schandvlek snel vergeten, terwijl ik dacht dat we die juist moesten onthouden. Ik heb bij mijn oude kinderboeken nog de Artapappa’s van J.B. Schuil staan. Zou ik die nu ook weg moeten doen?

Morgen gaan we gaan maar naar de virtuele intocht van een witte Sinterklaas kijken. Het enige fake news waar niemand nog bezwaar tegen heeft.