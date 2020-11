Handelaren over vuurwerkverbod: 'Een dikke tegenvaller'

Schuiling zou vanuit zijn zaak Klapster Markthal voor de vijftigste keer vuurwerk verkopen, maar daar gaat een streep door vanwege het kabinetsbesluit. 'Nu ineens mag het niet meer, terwijl de bestellingen al gedaan en betaald zijn, de voorraden aangevuld.'

'De sfeer is er dit jaar niet'

Ook Jan Mestenmaker, die vuurwerk verkoopt in Vlagtwedde en Stadskanaal, baalt. 'Ik loop hierdoor 30.000 euro mis. Dat is het niet alleen, het gaat ook om de sfeer die er dit jaar niet is. Aan het einde van het jaar zijn veel mensen vrolijk en hebben zin in iets leuks, dat kan nu niet.'

Verbod om druk op de zorg te voorkomen

Het kabinet legt het afsteken van vuurwerk aan banden 'om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen'. In verschillende ziekenhuizen is de druk op verpleegafdeling en intensive care groot door de stroom aan coronapatiënten.

Zowel Schuiling als Mestenmaker gaan gebruikmaken van de compensatieregeling die is ingesteld. Daarvoor is veertig miljoen euro beschikbaar.

Zorgen over illegaal vuurwerk

De handelaren denken niet dat het verbod er ook voor zorgt dat het echt rustig blijft op oudjaarsavond. 'Wat mij zorgen baart, is de mogelijke toename van illegaal vuurwerk, want er gaat sowieso vuurwerk worden afgestoken', zegt Mestenmaker.

Dat denkt Schuiling ook. 'In Duitsland kan je vuurwerk gewoon kopen, maar je mag het hier niet afsteken. Want dat is ook verboden. Maar het gebeurt, het wordt afgestoken. Makkelijk zat.'

Licht vuurwerk niet verboden

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes, dat winkels het hele jaar door mogen verkopen.

'Dat ligt overal, ook bij de kopjes-en-schoteltjeswinkels en markten', zegt Schuiling. 'Dat mag je verkopen zonder de kosten te maken voor bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie. Kinderen mogen het zo pakken.'

Niet zonder gevaar, stelt Schuiling. 'We hebben een keer gehad dat iemand een spetterkaarsje over de weg gooide, dat kwam bij een kind in de capuchon. Zo zijn er ook nog fonteintjes die je mag aansteken, maar als ze daar vier van aan elkaar binden krijg je ook weer ongelukken.'

Knallende ballonnen

Schuiling heeft nog wel een suggestie om er toch een knallende jaarwisseling van te maken: 'Een ballon opblazen en met een speld erin prikken, dan heb je ook vuurwerk.'

