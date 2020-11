In de Westerstraat in Winsum is het al kerst

Tientallen kerstbomen, een aantal al versierd met lampjes en de kerstmuziek die door de straat schalt: Kerstmis valt dit jaar vroeg in de Westerstraat in het dorp. Het is het werk van Lydia Kamps en Hester Noorman.

'We krijgen heel veel leuke reacties van mensen die door de straat fietsen, dat we het zo gezellig hebben gemaakt. Het is erg leuk geworden', zegt Noorman.

'Het is een heel saaie tijd'

Het is vroeg, maar wel met een reden. 'Veel mensen vereenzamen een beetje in deze tijd. Het is een heel saaie tijd, zeker nu met die donkere dagen', stelt Noorman. 'Toen bedachten we om alvast allemaal kerstbomen te gaan plaatsen. Iedereen versiert zijn eigen boom en voor wie dat niet kan, doen wij het. Iedereen is er zó blij mee: doel bereikt.'

Oud-buurman is de grondlegger

Eigenlijk is het nog een overblijfsel van het winnen van de wedstrijd rond de jaarlijkse lichtweek in het dorp, drie jaar geleden. 'Toen bedachten met z'n allen: die sfeer moeten we vasthouden', vertelt Kamps.

'Eerlijk is eerlijk: een voormalige buurman is eigenlijk een jaar eerder begonnen met de actie, ze hadden wat bomen over en hij heeft ze toen verspreid in de straat.'

Aan de glühwein

En als het aan de twee vrouwen ligt, is de gezelligheid de komende weken nog niet voorbij. 'Als de regels het toelaten, komen we samen op gepaste afstand', zegt Kamps.

'Zo niet, dan beginnen we aan het begin van de straat met een heel grote kan glühwein. We weten niet of we het einde van de straat dan bereiken met zijn tweeën, maar het wordt vast heel gezellig.'

