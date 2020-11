Bomenhub in Muntendam moet helpen bij vergroenen Groningen

Op het land van een boer in Muntendam is zaterdag een zogeheten bomenhub geopend. Daar worden jonge boompjes en struiken opgekweekt, die uiteindelijk over onze provincie verspreid worden.

'Dit is een heel goedkope manier om Groningen sneller te vergroenen met inheems gratis plantgoed', zegt gedeputeerde Nienke Homan, die de opening deed.

Landelijke actie

Het is onderdeel van een landelijke actie van Meer Bomen Nu, waarbij één miljoen jonge boompjes en struiken over het land verspreid worden. 80.450 daarvan worden in onze provincie geplant.

Zaailingen verzameld

Er wordt gebruik gemaakt van de uitgegroeide zaden (zaailingen) die worden verzameld van bomen in parken of bossen. Ze worden door vrijwilligers onder leiding van boswachters en terreinbeheerders verzameld en tijdelijk geplant in bomenhubs zoals die in Muntendam. Vervolgens worden ze verdeeld over plantlocaties.

De zaailingen die nu in Muntendam zijn geplant, zijn verzameld in Bedum en Westerwolde door een groep jongeren van Klimaatadaptatie Groningen.

