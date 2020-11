Onderneemster in tranen: 'Voor het eerst in mijn hele leven mis ik Sinterklaas'

Leonie Albers van het programma Expeditie Grunnen zoekt Koopal op. ‘Je ziet er nog wel fit uit’, merkt ze op. ‘Zo voel ik me gelukkig ook’, zegt Layla. ‘Eén van mijn collega’s was positief getest, dus toen ben ik meteen thuisgebleven en heb ik me laten testen.’

‘Nog nooit Sinterklaas gemist’

Normaal had Koopal een enorm druk weekend, maar dat is allemaal in het water gevallen. ‘Er zijn veel intochten en we hadden filmopnames gepland. En nu zit ik thuis’. De tranen springen in haar ogen als Leonie vraagt wat dit met haar doet. ‘Het doet me heel veel verdriet. Ik heb nog nooit in mijn leven geen Sinterklaas mogen doen. Het is mijn grote liefde. Dit is alles voor mij.’

Veiligheid

‘We hebben de knoop moeten doorhakken om het niet door te laten gaan’, vertelt Koopal verder. ‘Ik voel me verder goed, maar ik kan de veiligheid niet garanderen en dat is in deze tijd erg belangrijk. Je staat boven op iemand als je wilt schminken of iemand wil omkleden. We hebben geen armen van 1,5 meter.’

Sinterklaasmuseum

Toch vond Koopal één voordeel aan het thuiszitten. ‘Ik heb voor het eerst de sinterklaasintocht op tv gezien en dat vond ik een hele belevenis. Ik ben er echt voor gaan zitten. Ook krijg ik volgend jaar een eigen sinterklaasmuseum. Daar verheug ik me nu al op!’

