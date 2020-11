Pekelder carbidschieters gaan misschien tóch wat organiseren

De Pekelder Carbid Club (PCC) overweegt dit jaar tóch iets te organiseren rond de jaarwisseling. Aanleiding is het vuurwerkverbod dat is afgekondigd. Omdat carbid daar niet onder valt, 'is het toch weer gaan kriebelen' bij de leden.

Een paar weken geleden besloot de club om dit jaar geen evenementen te organiseren, omdat het gezien de jaarlijkse belangstelling onverantwoord zou zijn nu het coronavirus rondwaart.

'Wat zouden we nog kunnen doen en wat lijkt ons nog leuk om te doen?', zegt Christiaan van Weerden van de Pekelder carbidknallers. 'Het moet wel veilig kunnen en daar kijken we momenteel naar. Er komt weer wat gezonde spanning.'

Nog geen concreet plan

'We zijn er in de appgroep nog over aan het nadenken en gaan een online vergadering inplannen om het wat concreter te maken. En als we dan zover zijn, nemen we zeker contact op met de gemeente. Die contacten zijn altijd heel goed. Maar eerst moet het zo concreet zijn, dat je ook een plan hebt.'

'Toch een beetje oudjaarsdaggevoel'

Als er toch wat georganiseerd wordt, is de kans groot dat het dan zonder publiek moet. 'Dan zou het met alleen de PCC'ers moeten zijn en dat neemt natuurlijk wel een beetje van de vreugde weg. Al kun je dan in elk geval de knallen nog horen. Zien is wat anders en een hapje en een drankje erbij gaat helaas ook niet. Maar zo krijg je toch nog een beetje het oudjaarsdaggevoel.'

Er is ook al gesproken over de mogelijkheid om het carbidknallen eventueel online te streamen. 'Maar dan moet je wel een heel goede microfoon hebben, met de knallen die wij produceren.'

