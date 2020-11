Expeditie 1,5 meter: appelbomen van meer dan 100 jaar

De familie Begeman is druk bezig met bladeren harken in Schildwolde (Foto: RTV Noord)

In Schildwolde komt Leonie Albers de familie Begeman tegen, die druk bezig is met bladeren harken. Achter het huis laat Jopie de honderd jaar oude appelbomen zien, die nog van zijn grootvader waren. Op de oude stammen ent de buurman nieuwe appelrassen.

Naast het bladharken werd er ook in de bladeren gespeeld. In Haren maken kinderen salto’s in een hoop bladeren. Als dat maar goed gaat.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Layla Koopal in tranen: ‘Voor het eerst in mijn leven mis ik het Sinterklaasfeest’

- Hardlopers in Haren

- Paddenstoelhuis in Haren

- Een molen in Kolham

- Oliebollen bezorgen in Ten Boer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen