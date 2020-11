Geld voor onderwijs tijdens corona, maar de sector eist in petitie meer

Lesgeven in coronatijd in het voortgezet onderwijs (Foto: RTV Noord)

De onderwijsbonden zijn er blij mee, maar willen meer. Ze dienen maandag tijdens een Kamerdebat over passend onderwijs een petitie in voor kleinere klassen. Deze is inmiddels meer dan 44.000 keer ondertekend. De petitie roept de volgende regering op stapsgewijs toe te werken naar een maximum van 21 leerlingen per klas. Dat zou in het regeerakkoord moeten worden opgenomen.

Kleine klassen, hoe dan?

Het is nogal een opgave: kleinere klassen realiseren terwijl er al een tekort aan leraren is. Volgens de Groningse AOB-bestuurder Hayo Bohlken is het dan ook een kwestie van lange adem.

'Zoiets is niet binnen 1,2,3,4 jaar opgelost, maar op de langere termijn wel.' Want, zo is de redenering, door de klassen te verkleinen wordt het vak aantrekkelijker en zullen meer mensen voor de klas willen staan. 'En het is ook een belangrijk signaal voor de werkdruk. Daarvoor maakt het echt uit of je 21 of 30 kinderen in de klas hebt.'

Volgens Bohlken zijn vooral op basisscholen de klassen volgens de leerkrachten te groot. 'Daar wordt het probleem als het grootst ervaren, maar het speelt overal.' Volgens hem zijn klassen op middelbare scholen de laatste jaren ook steeds groter geworden. 'Het is een glijdende schaal omhoog.'

'De miljoenen zijn niet meer dan een eerste stap'

De bonden zijn tevreden dat het kabinet nu met geld over de brug komt, maar het lost op termijn niks op, stelt Bohlken: 'Het is eenmalig geld, daar heb je verder niks aan. Dan kan je iemand aannemen voor een jaar. Er moet structureel geld komen.'

De 210 miljoen euro die het kabinet nu uittrekt, is bedoeld om op basisscholen, middelbare scholen en mbo leraren te vervangen die thuis in quarantaine moeten of ziek zijn. Dit moet lesuitval voorkomen. Ook kan extra ondersteunend personeel helpen om de werkdruk tijdens de coronacrisis te verminderen, denkt het kabinet. Op mbo-scholen moeten leerkrachten bijvoorbeeld extra lessen geven, omdat de groepen vanwege de afstandsregels tijdelijk kleiner zijn.

Van lesgeven tot schoonmaak, alle beetjes zouden moeten helpen

Vraag is ook of deze miljoenen überhaupt kunnen worden ingezet, want waar moeten die extra leerkrachten vandaan komen, vraagt Bohlken zich af: 'Mensen zijn er nu gewoon niet.' Het kabinet ziet dat ook, maar ziet ook mogelijkheden in personeel zonder lesbevoegdheid. Die zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij het handhaven van de coronaregels op het gebied van schoonmaak of toezicht. In januari is het geld beschikbaar.

