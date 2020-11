50 jaar in de post: 'Eerst mor es de kompjoeter ofsloeten den ist mooi west'

Exact een halve eeuw geleden, op 16 november 1970 trad Henk Boxem uit Wildervank in dienst van de PTT. Nu vijftig jaar later beleeft Boxem zijn allerlaatste werkzame dag bij PostNL. De 66-jarige Wildervankster mag van zijn pensioen gaan genieten.

'Ik begon as rijksambtenaar 3 bie de PTT' vertelt Boxem, die als 16-jarige jongen op het postkantoor in Veendam telegrambesteller werd en uiteindelijk op het postsorteercentrum van PostNL in Kolham belandde.

Door zijn familie en collega's wordt hij de hele dag in het zonnetje gezet. Ballonnen op zijn bureau en een heuse Henk's Pensioenzone is er voor hem ingericht. Ook stond er een doedelzakspeler voor hem klaar die speciaal voor hem het Gronnens Laid speelde.

'Pakketgekkkeghaid'

In de loop der jaren maakte Boxem heel wat ontwikkelingen mee. Zo werd de aloude PTT omgetoverd in PostNL en is het vak van postbode steeds meer veranderd in dat van pakketbezorger. 'As je nou kieken wat veur pakketgekkeghaid der is. Ik wait nog dat ik t eerste pakket wegbrocht mit n bakfiets'.

Boxem werkte langzaam toe naar zijn pensioen. 'Ik heb de leste weke niks meer doan. Dus dat zol vandoage nait aans wezen'.

Klouk

Zijn postcollega's gunnen hem het allerbeste en willen graag dat hij geniet van zijn pensioen. Daarom hebben ze hem al vast een rollator gekocht. ' Joa man der zit ook nog n rem op. Dus dat komt goud'.

De Wildervankster weet nog niet wat hij met zijn nieuwe vrije tijd gaat doen. 'Ik mout mie mor opgeven veur Klouk dunkt mie'. Ook ziet hij als voormalig Mister Post misschien wel een nieuwe uitdaging in het verzamelen van postzegels. 'Vrouger bin'k der oeit mit begonnen. Mor mien kinder goeiden de postzegels aal van toavel. Mor eerst gaai ik gewoon n zetje niks doun'.

Mooi west

Voor het zover is moet Boxem nog allerlei feestelijkheden ondergaan. 'Den mien kompjoetertje mor eem ofsloeten en den ist ook mooi west...'