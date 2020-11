Meteorenzwerm zorgt voor 'tien tot dertig' vallende sterren per uur

De komende dagen komt de Leoniden-meteorenzwerm langs. Als het weer meewerkt, kunnen we 'vallende sterren' zien. De piek van de zwerm is dinsdagnacht.

'Om precies te zijn is het hoogtepunt in de vroege ochtend van woensdag', legt sterrenkundige Marlies van de Weijgaert van de RUG uit. 'Er zijn dan tussen de tien en dertig vallende sterren per uur te zien.'

Bewolking

'Om die te kunnen zien moet je in de richting van de leeuw kijken', vertelt Van de Weijgaert. 'Dat is in het zuiden. Ze komen net onder de grote beer, oftewel het steelpannetje, langs.'

Er is nog wel een grote maar: het weer. Om de sterren te kunnen zien, moet het helder zijn. Volgens weerman Piet Paulusma gaat dat spannend worden, de kans op bewolking is namelijk groot.

Apophis

Op iets grotere schaal vliegt ook planetoïde Apophis langs de aarde. Deze week werd bekend dat Apophis door invloed van zonlicht langzaam uit zijn baan raakt en dichter bij de aarde komt.

Van de Weijgaert: 'De baan schuift elk jaar zo'n 170 meter op door het zonlicht. Dus we houden dat voortdurend in de gaten. De kans op inslag is nu nog heel klein. Mogelijk dat die kans in 2068 wat groter is.'

Zonder telescoop

De volgende keer dat Apophis langs de aarde zweeft is in 2029. 'Volgens mij op 13 maart of april, maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd', lacht Van de Weijgaert.

Ze verheugt zich er al wel op. 'Hij is dan net zo helder als de ster in het kleine steelpannetje. Dus dan kun je hem zonder telescoop zien, dat is best wel bijzonder.'