Landelijke lijsttrekkers roepen op tot stemmen in Eemsdelta

Woensdag gaan om 7.30 uur de stembussen open, tot 21.00 uur die avond. Het zijn verkiezingen die behoorlijk op zichzelf staan en waar weinig landelijke aandacht voor is: verder is er alleen een herindelingsverkiezing in Oisterwijk, Vught, Boxtel en Haaren. Met de aanmoedigingen van landelijke kopstukken in de partij, hopen de lokale partijen mensen onverlet naar de stembus te krijgen.

'Ik hoop dat u sowieso gaat stemmen'

Al eerder sprak landelijk lijsttrekker Lodewijk Asscher van PvdA een radiocommercial voor de PvdA in Eemsdelta bij RTV Noord. Via sociale media schenken meer bekende Haagse gezichten aandacht aan de verkiezingen.

Klaas Dijkhoff noemt de lokale lijstaanvoerders voor VVD Eemsdelta 'topkandidaten', en in zijn boodschap moedigt hij alle inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum vooral aan om te gaan stemmen.

Scheuren in de samenleving

Landelijk lijsttrekker Gert-Jan Segers introduceert de lokale kandidaten van de ChristenUnie in Eemsdelta. In zijn boodschap noemt hij de nieuwe gemeente een gebied met 'scheuren in de muren, en soms ook scheuren in de samenleving':

'We hebben wat goed te maken richting Groningen'

Vanuit het CDA komen de aanbevelingen van de twee kandidaten van de landelijke lijsttrekkersrace van de partij; Hugo de Jonge én 'runner-up' Pieter Omtzigt. De laatste is daarbij inhoudelijker: 'Vanuit Den Haag en vanuit CDA hebben we wat goed te maken richting Groningen. Wij zullen de komende jaren goed op de hersteloperaties en de leefbaarheid letten. Wij weten wat het betekent om aan de rand van Nederland te wonen. '

Oproep van de minister (en burgemeesters)

Uiteraard roepen ook minister Ollongren, en de burgemeesters Wiersma, Beukema en Engels op om te gaan stemmen woensdag.

Ook Groningse Kamerleden roepen op

De Groningse Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), Anne Kuik (CDA), Antje Diertens (D66), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en William Moorlag (PvdA) laten gezamenlijk aan RTV Noord weten dat ze ook een oproep willen doen aan alle inwoners van de gemeente Eemsdelta: 'Ga stemmen. Het zijn bijzondere tijden. We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de gang naar de stembus in tijden van corona. Maar stemmen is ook in deze tijd van groot belang. Mensen die niet durven of willen stemmen, kunnen een volmacht geven. Zo gaat hun stem niet verloren.'

'Er zullen in Eemsdelta de komende tijd belangrijke besluiten worden genomen over de zorg, het onderwijs, het herstel van de aardbevingsschade en het bieden van toekomstperspectief. Op welke partij wordt gestemd, doet er dan ook toe. Laat uw stem niet verloren gaan', aldus de Kamerleden.

