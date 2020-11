Strand Larsen ondanks ‘vakantie’ opgeroepen voor Noorse nationale team

Bij FC Groningen merkten ze dat Strand Larsen steeds meer tijd nodig had om fit te worden na wedstrijden van de Trots van het Noorden. Toen hij in september overkwam van Sarpsborg 08, had hij al meer dan twintig wedstrijden in de benen, wat nu zijn tol begon te eisen. Daarop werd besloten om hem een kleine twee weken vrijaf te geven, zodat ze met hem konden doorknallen tot aan de winterstop.

Grote beslissing

De afspraak met de Noorse bond was dat Strand Larsen niet zou worden opgeroepen voor Noorwegen -21, waar hij de laatste tijd deel van uitmaakt. Dat gebeurde in eerste instantie ook niet, maar vandaag werd de spits toch opgeroepen voor het nationale elftal van zijn land. Het is voor het eerst keer dat Strand Larsen wordt opgeroepen voor het eerste team van Noorwegen, dat woensdag in actie komt tegen Oostenrijk.

‘Wanneer je een speler naar huis stuurt om hem rust te geven is dat natuurlijk altijd een grote beslissing’, zegt Strand Larsen. ‘Ze zijn erg bezig met mijn fitheid, dus dit was ook de juiste periode om me rust te geven. Het lijkt nu misschien een beetje ongelukkig voor FC Groningen, maar ook voor de club een mooie mogelijkheid dat ik mezelf op een ander podium kan laten zien. Ik moet er nu voor zorgen dat ik fit blijf. Het doel is nu om te winnen tegen Oostenrijk, terug naar Groningen te gaan en dan zaterdag van Vitesse te winnen.’

'Hartstikke trots'

‘Ik ben natuurlijk hartstikke trots’, zegt de aanvaller zelf. ‘Ik weet nog niet zeker of ik mijn debuut ga maken, maar er zijn nu maar twee spitsen. Ik heb dus goede hoop dat ik ga starten. Dit was mijn droom sinds mijn vijfde, het is een droom voor elke jongen en die komt nu misschien uit.’

Het is voor mij in ieder geval een prachtige motivatie dat ik voor het nationale team ben opgeroepen Jørgen Strand Larsen

In de Noorse selectie werd afgelopen week één speler positief getest op het coronavirus, daarom moest het hele team in quarantaine en moest er een volledig nieuwe selectie worden opgeroepen. Afgelopen zondag kwam Noorwegen dan ook niet in actie tegen Roemenië.

'Fris en fit'

‘Er werd gevraagd of ik klaar was om te spelen’, vertelt de aanvaller van FC Groningen. ‘Het is natuurlijk een beetje een rare situatie, maar ik ben fris en fit. Het zijn nu hele gekke dagen’, vertelt Larsen vanuit Noorwegen. ‘Ik zou vandaag teruggaan naar Groningen om morgen weer mee te trainen en me voor te bereiden op de wedstrijd tegen Vitesse van komende zaterdag.’

Nu komt daar dus de interland van het Noorse team tegen Oostenrijk tussendoor. ‘Ik ben ook gewoon fit nu’, verduidelijkt de aanvaller. ‘Je voelt je altijd fris en fit na een aantal dagen rust. Ik heb de laatste week natuurlijk niet met het team getraind, maar wel individueel. Het is voor mij in ieder geval een prachtige motivatie dat ik voor het nationale team ben opgeroepen.’

