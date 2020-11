De Koffiecorner #98 (met positieve Henk Grol): 'Echt een drama voor mij'

Deze aflevering bellen we met judoka Henk Grol die corona heeft en het EK moet laten schieten. Ook behandelen we de missie van basketbalster Laura Cornelius, de oprijlaan van de kersverse trekkerverkoper Tom-Jelte Slagter en de beperkte lobby van basketbalclub Donar. Daarnaast hebben we primeurs uit de scheidsrechterswereld en verklappen de heren wat hun favoriete scheuvelstekkie is.

Karel-Jan met de zilveren plak van Grol (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

-Henk Grol: 'Dit is echt een drama, mijn jaar is voorbij'

-Karel-Jan Buurke: 'Donar is hier te bescheiden in, er mag wel wat meer vuur in'

-Henk Elderman: 'Siemen Mulder is geblesseerd..'

-Niiwino Geertsema: 'Ik denk dat heel veel clubs daar blij mee zijn'

-Henk Elderman: '..maar hij is wel inzetbaar als VAR'

-Karel-Jan Buurke: 'Arens gaf mij toen de zilveren medaille van Grol'

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hierboven te beluisteren, maar ook via Spotify (klik hier en druk op volgen) en Apple Podcast (klik hier via iPhone en druk op abonneer)

Naast De Koffiecorner heeft RTV Noord ook Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.