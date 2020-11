VVD Stad wil staand vergaderen: 'Het zou ultiem zijn als het lukt'

Gemeenteraadsleden zijn echte vergadertijgers en dat vergaderen gebeurt altijd zittend. In elk geval wel binnen de muren van het Stadhuis in Groningen. Daar wil de VVD verandering in brengen. 'Uit onderzoeken blijkt dat staand vergaderen actiever is dan uren zitten.'

Het plan om meer staand te gaan vergaderen komt uit de koker van VVD-raadslid Jasper Boter. 'Bewegen is gewoon ontzettend belangrijk', zegt Boter. 'Als je staat tijdens een vergadering, heb je een actievere houding. Wij dragen als gemeenteraadsleden uit dat we gezonder moeten worden en meer moeten bewegen; laten we dan ook eens wat actiever gaan vergaderen.'

Krijgt het nieuwe Stadhuis een ruimte met een hoge tafel?

Op dit moment wordt het Stadhuis aan de Grote Markt onderworpen aan een grootschalige renovatie. De VVD'er wil graag dat er ruimtes worden gecreëerd waar een overleg staand kan plaatsvinden; waar dus een hoge tafel komt te staan. 'Het gaat mij met name om al die vergaderingen die we in de beroemde wandelgangen hebben. We moeten dan in een ruimte kunnen waar we staand kunnen vergaderen. Dat is de basis.'

'Het zou ultiem zijn als het lukt'

Want Boter ziet het nog niet zo snel gebeuren dat de wekelijkse raads- en commissievergaderingen staand gehouden gaan worden. Hij verwacht dan ook niet dat elk raadslid een eigen bureau krijgt dat verstelbaar is. 'Ik heb begrepen dat de voorzitter al moeite heeft om elk raadslid in de Oosterpoort te zien als we zitten. Dus als we dan ook nog eens heen en weer gaan bewegen, dan denk ik niet dat we vrienden maken. Dus staand vergaderen bij een raadsvergadering lijkt me lastig; het zou wel ultiem zijn als het lukt.'

Plan wordt woensdag voorgesteld

Woensdag zal de VVD het staand vergaderen naar voren brengen tijdens de gemeenteraad. Als Boter een meerderheid van de raad enthousiast weet te krijgen komt het staand vergaderen een stap dichterbij voor de gemeenteraadsleden.

