Tentoonstelling opengeritst: Rolling Stones rocken in het Groninger Museum

Door alle coronaperikelen gaat de tentoonstelling een paar weken later en onder een flink aantal beperkingen open. Maar eenmaal binnen wacht de bezoeker een over drie etages uitgespreide tocht door de meer dan vijftigjarige geschiedenis van de Rolling Stones. 'Maar het gaat niet alleen over de Stones', zegt museumdirecteur Andreas Blühm. 'Het is ook een stuk cultuurgeschiedenis van de afgelopen halve eeuw.'

Zeldzame audio- en videofragmenten

The Rolling Stones – Unzipped is de eerste internationale tentoonstelling over de Britse rockband. De tentoonstelling is eerder in Londen, Amerika en Azië te zien geweest. In het museum zijn tot eind februari meer dan vierhonderd originele voorwerpen uit het archief van de Stones te zien. Zoals hun muziekinstrumenten en kleding die ze tijdens concerten gedragen hebben.

Maar er zijn ook zeldzame audio- en videofragmenten te beluisteren en te bekijken. Verder is er uiteraard een keur aan posters, platenhoezen en ander materiaal.

Posters van de Rolling Stones (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Meest opvallend is de geluidsstudio waar de eerste platen van de Stones zijn opgenomen, in hun extreem vieze huis in Londen. De studio en het huis zijn speciaal voor de expositie nagebouwd.

Ook leuk voor niet-Stones-fans

'Fantastisch! Super om te zien en te beleven', zegt Rein Weisfelt uit Wirdum. Hij is een groot liefhebber van de Stones en stond bij het concert in het Groninger Stadspark vooraan. 'Ik kan op het model van het podium dat hier op de tentoonstelling staat zo aanwijzen waar ik twintig jaar geleden stond.'

Het drumstel van Charlie Watts (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

'Het roept een hele hoop herinneringen bij mij op. Posters van concerten waar ik ben geweest, kostuums die ze droegen bij die concerten, instrumenten die ze toen bespeelden, het is er allemaal. Maar ook voor niet-Stones-fans is er een hoop te zien en te beleven', aldus Weisfelt.

Coronaproof

Museumdirecteur Blühm is tevreden over het coronaproof-karakter van de tentoonstelling. 'We laten maar een beperkt aantal mensen per uur binnen en er is een verplichte looproute. We hebben de tentoonstelling verspreid over drie etages om zo meer vierkante meters creëren. We hebben er echt alles aangedaan om het toch door te laten gaan.'

De poster van de Unzipped-tentoonstelling (Foto: Groninger Museum)

'We hopen dat we zo financieel quitte draaien, maar we gunnen het de mensen ook echt. Er is zoveel afgelast aan concerten en optredens. Wij kunnen nu de mensen coronaproof iets presenteren.'

Reserveren verplicht

Zomaar langskomen voor de tentoonstelling is niet mogelijk. Door alle coronabeperkingen is het verplicht om online te reserveren. Voor de eerste week zijn alle kaarten al uitverkocht. De online opening van de tentoonstelling is hier voor iedereen te volgen.

