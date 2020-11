Verdachte ontvoering Kometenstraat kende slachtoffer uit Dubai

Dat bleek maandag tijdens de rechtszitting in de Groninger rechtbank.

Het drietal, een Stadjer, een Hoogezandster en een man uit Schiedam, wordt verdacht van ontvoering en afpersing. Op 23 januari van dit jaar bevrijdde de politie een 24-jarige Pakistaanse student uit een woning aan de Kometenstraat in Stad. De man had daar drie dagen vastgebonden op zolder gelegen.

Op camerabeelden

Een van de verdachten werd aangehouden in de woning aan de Kometenstraat. De tweede meldde zich een dag na de bevrijding van het slachtoffer op het bureau. De derde verdachte kon worden aangehouden omdat zijn auto, waar het slachtoffer in ontvoerd was, op camerabeelden stond van de McDonalds. In zijn woning werd een kassabon van het restaurant gevonden.

Elektrische zaag

Het slachtoffer moest onder dwang van het drietal videobellen met zijn vader in Pakistan en hem om een kwart miljoen euro in Bitcoins vragen. Tijdens dat telefoongesprek toonden de verdachten een elektrische zaag om hun woorden kracht bij te zetten. Als de politie ingeschakeld zou worden, zouden de vingers van het slachtoffer afgezaagd worden en zou hij vermoord worden.

Hoe kwam het zo ver? En wie deed wat? Die vraag staat maandag en dinsdag centraal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Geen simpele klus om uit te zoeken, want alle verdachten wijzen elkaar aan als schuldige.

Een van hen had het slachtoffer eerder ontmoet in Dubai. Zo wist hij dat zijn vader een rijke zakenman is. Het slachtoffer is vandaag niet aanwezig, maar volgt de zitting via een videoverbinding. Hij is na zijn vrijlating teruggegaan naar Pakistan.

Geldproblemen

Twee van de drie werkten in een shoarmazaak in de stad. Ze zaten krap bij kas en bespraken hun financiële problemen met elkaar. De derde verdachte, eigenaar van een avondwinkel, had geen geldproblemen. ‘Ik ben genaaid’, zei hij tegen de rechters. ‘Ik heb geen motief, ik was stabiel.’

Volgens de officier van justitie is de ontvoering maandenlang voorbereid. Het slachtoffer werd eerst gevolgd en daarna werd hij via Facebook en Whatsapp onder een valse naam benaderd om af te spreken. Uiteindelijk lukte dat op 20 januari, de dag dat hij ontvoerd werd.