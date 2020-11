Twee afdelingen van door corona geplaagd Maarsheerd weer open

Die begon op de afdeling Madelief, waar achttien mensen met dementie wonen. Vermoedelijk kwam het virus binnen via een medewerker. Die had de dag voordat de klachten begonnen nog gewerkt. Daarna zijn alle bewoners getest en kwamen meer besmettingen aan het licht.

Twee bezoekers per bewoner; zelfde regels als voorheen

Inmiddels zijn alle bewoners van Madelief twee weken klachtenvrij, waardoor de directie het aandurft weer bezoek toe te laten. Hierbij gelden dezelfde regels als voor de rest van het huis: twee vaste bezoekers per bewoner en maximaal één bezoeker per dag. Directeur Ridzert Veenstra: 'Dat was al zo sinds dat corona weer toenam.'

Op de afdeling Korenbloem wonen 27 mensen met lichamelijke problemen. Daarvan heeft nog één iemand coronaklachten. De afdeling gaat wel weer open voor bezoek. Dat kan volgens directeur Veenstra, omdat deze bewoner geïsoleerd wordt verpleegd.

Zeven sterfgevallen, maar in totaal minder

In totaal zijn tot nog toe zeven bewoners van Maarsheerd aan corona overleden. Daarbij aangetekend, zegt Veenstra, dat deze veelal serieus onderliggend lijden hadden, zoals COPD of hartfalen. 'Nu is het dan allemaal officieel corona, maar we hebben natuurlijk vaker overlijdens in de ouderenzorg. Sterker nog; we hebben nu ondersterfte als we het aantal doden vergelijken met vorig jaar.'

Veenstra denkt dat dit komt doordat verpleeghuizen in het voorjaar wekenlang helemaal gesloten waren voor bezoek. 'Toen kwamen er minder virussen en bacteriën van buiten binnen, zoals verkoudheid en griep.'

Nog niet heel Maarsheerd weer open

Twee overige afdelingen die ook door corona zijn getroffen (Klavertje vier en Anemoon) gaan nog niet open voor bezoek. 'Daar zijn nog wat meer bewoners met klachten, dus dat durven we nog niet aan. Je kan ook bezoekers besmetten, dus andersom.'

Maarsheerd was de afgelopen weken mede de oorzaak van opvallend hoge besmettingscijfers in Stadskanaal. Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt sprak in de gemeenteraad vorige week haar zorgen daarover uit.