Politie wil graag dat vuurwerkoverlast wordt gemeld

'Hoe vaak er vuurwerk wordt afgestoken kunnen we niet zeggen. Dat is ook afhankelijk van de meldingen. Soms wordt er over tien nitraatbommen één melding gedaan en over één nitraatbom tien meldingen. Wel proberen we vuurwerkoverlast zoveel mogelijk te voorkomen', zegt woordvoerder Ingrid Coenen van de politie.

Politie bezig met handelaren en afstekers

Volgens Coenen zijn politie en gemeenten op twee sporen bezig. Enerzijds is dat het in de kraag vatten van vuurwerkhandelaren. 'We hebben al een paar successen geboekt', zegt Coenen. Het gaat daarbij niet alleen om de grotere jongens in het vak, maar ook de kleine handelaren.

Aan de andere kant is dat het tegengaan van het vuurwerk afsteken. 'Dat is soms lastig. Zeker als een melding pas de volgende dag binnenkomt. Maar bij meldingen kort op de overlast is er meer kans op het pakken van de daders. 'Het is bij ons een prioriteit, aldus Coenen. Geen topprioriteit, maar we gaan er op af als dat maar enigszins kan.'

'Meer melding doen betekent beter reageren'

Ook houdt de politie een speciaal oogje in het zeil in bepaalde wijken waar meer vuurwerkoverlast is. Ook voor bepaalde personen van wie bekend is dat ze vaker in de overlaststatistiek voorkomen is extra aandacht. 'Maar veel staat of valt met het doen van een melding als er vuurwerk wordt afgestoken', zegt Coenen. 'Als we een beter beeld hebben van de overlast, kunnen we ook beter reageren. Een melding kan ook anoniem worden gedaan'.

15-20 jongeren vuurwerkgooiers in De Hoogte

Zo rukte de politie zaterdagavond om tien uur met meerdere eenheden uit na zes meldingen van vuurwerkoverlast bij het fietstunneltje aan de Oostzaan in de Groningse wijk De Hoogte. Daar was een groep van vijftien à twintig jongeren vuurwerk aan het gooien, tot schrik van passerende fietsers. Daarvoor is niemand aangehouden. Wel werden de jongeren gefouilleerd.

