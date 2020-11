Afschalen werk zuidelijke ringweg raakt onderaannemers: 'Wij hebben óók geïnvesteerd'

Het raakt bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van verschillende bedrijven uit Groningen en Friesland. Loonbedrijf Entjes, dat voor het grondverzet een contract heeft afgesloten met aannemerscombinatie Herepoort, heeft haar materieel moeten terugtrekken. Het gaat om ongeveer twintig machines en de planning van zo'n twintig werknemers.

Meedenken aan oplossing

Herepoort heeft Entjes toegezegd mee te denken aan een oplossing, vertelt een medewerker van het bedrijf. De rekeningen worden door Herepoort wel gewoon betaald. Het zorgt echter voor onzekerheid bij het bedrijf uit Overschild, want het werk bij Herepoort is vijf tot tien procent van de totaalomzet van Entjes.

'We schrokken er wel van, maar we kijken nu naar een oplossing voor het personeel dat terugkomt. Dat is niet gemakkelijk, want de winterperiode breekt aan en dan is er voor ons minder werk.'

Ook wij hebben geïnvesteerd. Zo zijn machines en voertuigen aangepast naar de eisen. Verder hebben we personeel vastgehouden Riekus Nieboer - transportbedrijf H. Nieboer

Ook bij transportbedrijf H. Nieboer uit Hoogezand nemen de zorgen over het terugtrekken van werk toe.

'Aannemerscombinatie Herepoort heeft investeringen gedaan om dit werk aan te nemen. Maar ook wij hebben geïnvesteerd', licht directeur Riekus Nieboer toe. 'Zo zijn machines en voertuigen aangepast naar de eisen. Verder hebben we personeel vastgehouden, zodat zij in de winter door konden werken aan dit project. Maar nu er minder werk is, hebben we straks misschien geen werk voor ze, terwijl we ze wel moeten doorbetalen.'

'Overheid moet doorzetten'

Nieboer volgt de ontwikkelingen dan ook met interesse. 'Ik ben van mening dat de overheid moet doorzetten met dit project. De overheid en de aannemer hebben afspraken gemaakt, de ringweg moet gebouwd worden. Ga er dan ook voor.'

Nieboer werkt met drie tot acht chauffeurs en wagens aan het project. 'Dat was de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar het betekent wel wat als dit langer gaat duren.'

We kunnen die wagens heus wel op andere projecten kwijt, dus een scheur aan de broek lopen we niet op, maar het vergt wel extra planning Henne de Vries - commercieel manager Van der Wiel Transport

Transportbedrijf E. Mulder uit Zevenhuizen heeft de planning voor haar chauffeurs kunnen omgooien, vertelt Froukje Mulder. 'Het kan minder werk betekenen, maar dat hoort erbij. Ook hiervoor was er wel eens een dag minder werk voor ons aan de ringweg. Herepoort heeft het geld uitbetaald wat ik hebben moet. Het is een belangrijk project, ook voor ons, maar hier kunnen we niks tegen doen. Het is afwachten.'

Vrachtwagens moeten elders ingezet

Van der Wiel Transport uit Drachten heeft tientallen vrachtwagens in de stad rondrijden die grond, puin en andere materiaal afvoeren voor de werken aan de Ring Zuid. Door de actie van de hoofdaannemers, moet een deel van de vrachtwagens nu elders worden ingezet, vertelt commercieel manager Henne de Vries.

‘We kunnen die wagens heus wel op andere projecten kwijt, dus een scheur aan de broek lopen we niet op, maar het vergt wel extra planning. En het moet ook niet maanden gaan duren, anders krijgen we er als probleem wel last van.’ Of de extra kosten voor het bedrijf op de aannemers te verhalen zijn, kan hij niet zeggen.

