Slachtoffer ontvoering Kometenstraat: ‘Ik zal nooit meer die jongen zijn’

Hij was op weg naar huis na een avondje met vrienden toen hij op de Parkweg in Stad werd aangevallen en meegenomen door drie onbekende mannen. De 24-jarige Minervastudent is nooit meer dezelfde geworden.

Dat vertelt advocaat Maartje Schaap namens het slachtoffer in de rechtszaal. De student is er zelf niet bij, omdat hij weer in Pakistan bij zijn familie woont. ‘Ik kon het niet meer verdragen om in Nederland te blijven’, leest Schaap voor uit zijn slachtofferverklaring.

De student werd in januari dit jaar ontvoerd door drie mannen (22, 24 en 37) uit Stad, Hoogezand en Schiedam. Twee van de drie hadden geldproblemen en wisten dat de student uit een rijke familie kwam. Ze eisten 250.000 dollar in Bitcoins. Wie precies wat gedaan heeft, is onduidelijk. Het drietal wijst naar elkaar.

Paardentekenaar

Het slachtoffer is getalenteerd paardentekenaar. Op kunstacademie Minerva wilde de Pakistani nog beter worden. Hij had nog een half jaar opleiding voor de boeg toen hij werd ontvoerd en drie dagen werd mishandeld en vastgehouden in een woning aan de Kometenstraat. Hij moest onder dwang zijn vader videobellen en zeggen dat hij losgeld moest betalen aan de ontvoerders.

Op de zolder aan de Kometenstraat stond hij doodsangsten uit. Hij werd geslagen, gestoken en lag drie dagen op een slaapbank. ‘Gedurende die periode wist ik niet waar ik was. Ik werd ook geestelijk mishandeld, omdat ik de mannen voortdurend hoorde praten over wat ze zouden doen als mijn vader niet zou betalen.’

'Waarom ik? Hoe wisten ze dit allemaal over mij?'

De ontvoerders waren goed op de hoogte van hem en zijn familie, iets wat hem tot op de dag van vandaag plaagt. ‘Waarom ik? Hoe wisten ze dit allemaal over mij? Wie heeft dit gepland en waarom? Zolang ik hier geen antwoord op heb, kan ik het niet achter me laten.’

Mede daarom vertrok hij na zijn vrijlating uit Nederland. Hij ging eerst naar Brussel, om daar met familie te zijn en bereikbaar te blijven voor de politie. Via Londen, waar zijn zus woont, vertrok hij naar Pakistan.

'Ik zal nooit meer die jongen zijn'

‘Ik probeer terug te gaan naar mijn leven voor de aanval’, schrijft het slachtoffer in zijn verklaring. ‘Maar ik zal nooit meer de jongen zijn die zijn studie aan het afronden was.’

De student eist een schadevergoeding van ruim 54.000 euro. De combinatie van het aantal verdachten, de grondige maandenlange voorbereiding van de ontvoering en het geweld, rechtvaardigen volgens advocaat Schaap het bedrag.

