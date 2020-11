Wat heeft het coronajaar 2020 jou gebracht? Deel je verhaal met ons

Het was een jaar als nooit tevoren. 2020 werd vanaf het voorjaar beheerst door het coronavirus. Wat heeft dit voor jou betekend? We horen het graag van je.

Positieve en negatieve verhalen welkom

Misschien heb je wel veel meer aandacht kunnen geven aan je kinderen, nu je noodgedwongen niet meer op pad kon voor je werk. Of kwam je juist helemaal niet meer aan jezelf toe, omdat je extra aan het werk moest. Ging je gebukt onder het niet kunnen bezoeken van je vader of moeder in het verpleeghuis? Ervoer je het stilliggen van je sociale leven als heerlijk rustig? Ken of ben je iemand die corona heeft gehad, en hoe was dat dan?

Wij horen het graag van je! Vertel ons hoe jij dit gekke jaar hebt beleefd. Zowel negatieve als positieve verhalen zijn welkom; het gaat immers om jouw eigen gevoel bij 2020.

Wat doen we met je verhaal?

De informatie die je via onderstaand formulier aan ons verstrekt, is uitsluitend bestemd voor dit project en de reportages die we daarmee, met jouw medewerking, kunnen maken. We delen de informatie niet met anderen, en publiceren deze informatie nooit als je dat niet wilt.

Deel je verhaal

Reageren kan door onderstaand formulier in te vullen. Alvast bedankt! (Zie je geen formulier? Klik dan hier.)