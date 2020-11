Het Hogeland doet 50 gebouwen en objecten in de verkoop

Dat staat in een memo die het college naar de gemeenteraad heeft verstuurd.

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen tijd in kaart gebracht welk vastgoed mogelijk in de verkoop gezet kan worden of gesloopt. Hiermee wil de gemeente bezuinigen op uitgaven als vaste lasten en onderhoud.

Dorpshuizen en scholen

Op de lijst staan dorpshuizen, scholen, molens, kerktorens en monumenten. Het gaat om panden die niet meer tot de kern van de gemeentelijke vastgoedportefeuille behoren aldus het college.

Bij het beoordelen van de panden, die wel of niet afgestoten worden, heeft de gemeente rekening gehouden met een aantal aandachtspunten. Zoals de staat van onderhoud, de huidige boekwaarde en de te verwachten opbrengen.

De gemeente gaat ook monumenten afstoten (Foto: Cor Krijger/Groningen in Beeld (archief))

Overleg met gebruikers

De gemeente wil het proces om gebouwen af te stoten zorgvuldig doorlopen. ‘Per pand vraagt dit om maatwerk bijvoorbeeld over hoe de communicatie met de omgeving wordt ingevuld, met eventuele huidige gebruikers wordt overlegd, of er aanvullende eisen worden gesteld aan toekomstige eigenaren en welke verkoopwijze daarbij past’, schrijft het college in de memo.

Ook moeten er ambtenaren worden gezet de grootschalige verkoop van overtollig vastgoed.

Ook het voormalige gebouw van het HHC gaat verkocht of gesloopt worden (Foto: Google Street View)

Aantal panden versneld weg

Van een aantal panden wil de gemeente versneld af. Het gaat om de sportzaal aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum en het gebouw van de voormalige kinderdagverblijf aan de Westervalge in Warffum. Over deze gebouwen worden volgens de gemeente al gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers en/of beoogde koper.

Het college hoopt de verkoop van deze twee panden nog dit jaar te kunnen afronden.

In 2021 volgt gefaseerd de rest van de gebouwen.

De lijst:

Dit is de eerste voorlopige lijst met gebouwen en objecten die de gemeente Het Hogeland mogelijk gaat afstoten.

(Verklaring afkortingen: v verkoop, s sloop, sv sloop/verkoop, M monument, C cultuur, * dubbelfunctie)

Gebouwen

- De Meenschaar* Biblioth. Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum -

- Solte Campe De Schuit 119974 NA Zoutkamp – sv

- Voormalig SNS Blink 5,7,9, 9981 AJ Uithuizen – s

- Kindopvang Plantsoenstraat 4, 9967 RE Eenrum – sv

- De Akkerwinde Haarweg 1, 9971 AD Ulrum – sv

- OBS Lydinge Mr. J.S. van Weerdenstr. 18, 9965 RE Leens – sv

- OBS Brunwerd M.J. Bultenastraat 8, 9981 JB Uithuizen – sv

- OBS De klinckenborg Pastorieweg 6, 9995 PM Kantens – sv

- OBS Usquert Burg.Geerlingstr. 2, 9988 SC Usquert – sv

- OBS Jansenius De Vries Westervalge 5, 9989 EB Warffum – sv

- CBS De Rank A.G. Bellstraat 14, 9989 AT Warffum – sv

- Kind opvang Regenboog A.H. Agessingel 10, 9965 RD Leens - sv

- Het Hogeland College Mernaweg 18, 9964 AS WDH – sv

- CBS Willem Alexander Wilgenhof 36, 9981 KJ Uithuizen – sv

- Ontmoetingscentrum Wilhelminstraat 1B, 9974 SG Zoutkamp – sv

- Kindvoorziening Ploentje Kostersgang 5, 9953 PE Baflo – sv

- SWS De Dobbe Zr. Kortestraat 23, 9983 SC Roodeschool – v

- Voorm. Kids2Be Oosterstraat 25, 9981 CN Uithuizen – v

- Roodschoul Ripperdahof 2, 9983 PX Roodeschool – v

- Kleuterkoepel Lijnbaan 1, 9781 LJ Bedum – v

- De Rank Hoofdstraat Oost 1, 9981 AG Uithuizen – v

- Politiebureau R. Ritzemastraat 11, 9965 TD Leens – v

- Stationsgebouw Stationsweg 4, 9953 RG Baflo – OH kosten

- Kanocentrum Schouwerzijlsterweg 9, 9951 TG Winsum – v

Dorpshuizen

- De Meenschaar* Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum

- Lutje Brussel Oldenzijlsterweg 8, 9986 XM Oldenzijl

- Bommelhoes Oudedijksterweg 22, 9982 HE Uithuizermeeden

- Schienvat Kerkstraat 7, 9995 PH Kantens



Monumenten en Cultuur

- Grote Geert, molen M . Kantens

- Windlust, molen M Zandeweer

- Eva, molen M Raadhuisstraat 19, 9988 RE Usquert

- De Liefde, molen M Mennonietenkerkstr.5, 9981 BB Uithuizen

- Sarrieshut M Mennonietenkerkstr.13, 9981 BB Uithuizen

- Westerdijkshorn, toren M Westerdijkshorn 30A, 9781 TH Westerdijkshorn

- Pompgemaal M Emmalaan 15, 9781 EA Bedum

- Kerktoren M Kerkpad 1, 9967 RL Eenrum

- Kerktoren M Hoofdstraat 74, 9968 AG Pieterburen

- De Kaap, baak M Marten Toonderpad Rottumeroog

- Kerktoren M Kerkstraat 9, 9988 SN Usquert

- Kerktoren M Noordwolde

- Kerktoren, Ned.herv.kerk M Zuidwolde

- Hekwerk, Ned.herv.kerk M Saaxumhuizen

- Leugenbankje C Reitdiepskade 1F Zoutkamp

- Muziektempel C Jan Zijlmasingel 9 t.o. Leens

- Muziektempel C Hoogtjesstraat 16 t.o. Usquert

- Muziektempel C Regnerus Praedinius 18 t.o. Winsum

- Kadem. Kunstw. Ripperda C Hamrik Winsum

- Carillion dorpsh. Agricola C Heerestraat 21 Winsum

- Carillion voorm. Gem.huis C Hoofdstraat W4 Winsum

