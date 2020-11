Grol kijkt uit naar 2021, na 'dramatisch' einde judojaar

Voor judoka Henk Grol (35) krijgt het jaar, dat zo goed begon, een ‘dramatisch’ einde. De oud-Veendammer kan eind deze week door een positieve coronatest niet meedoen aan de Europese Kampioenschappen in Praag, het laatste toernooi op de agenda in 2020.

‘Ik heb eigenlijk geen klachten en ik ben gewoon fit. Alleen mag ik niet reizen en judoën op dit moment’, zo steekt Grol van wal in de nieuwe Koffiecorner Extra bij RTV Noord.

Extra testen

‘Ik test regelmatig extra op corona via mijn sponsor, omdat ik met het judo veel in aanraking kom met collega’s, en ik wilde ook mensen om mij heen beschermen. Toen er een positieve test uit kwam en ben ik in quarantaine gegaan. Het is niet één test geweest. Ik ben al een hele reeks testen positief. Ik heb geen idee waar het vandaan is gekomen.’

Ik stond er gewoon goed voor. Ik heb de laatste anderhalve maand veel arbeid verricht Henk Grol

‘Ik stond er gewoon goed voor. Ik heb de laatste anderhalve maand veel arbeid verricht. En omdat ik geen sparringpartner had, heb ik het opgevangen met andere fysieke trainingen. De laatste weken dat ik wel heb kunnen judoën, ging het heel erg goed, dus dan wil je graag het EK judoën. In de laatste fase ben je dan positief, dat is wel dramatisch.’

‘Lastig om te judoën’

‘Door quarantaines wordt de hele groep uit elkaar getrokken. We hadden een paar weken geleden een toernooi in Boedapest. Bijna tachtig procent van de groep ging daar naartoe. Ze gingen daar al eerder heen om te testen, en vervolgens bij terugkomst moesten ze tien dagen in quarantaine. Dat betekent dat je gewoon twee en een halve week geen mensen hebt om tegen te trainen. Ik mag niet in Haarlem trainen, maar alleen in Arnhem. Dat maakt het heel lastig om te judoën.’

‘Ik geloof wel dat je op Papendal een echte bubbel kunt creëren. Gewoon van maandag tot en met vrijdag laten slapen, testen, poort dicht en trainen. En dan maandag weer testen. Er zijn test-apparaten, die geven in vijftien minuten uitslag. Die zijn er via één van mijn sponsors, en dat heb ik bij NOC*NSF neergelegd. Met diezelfde test heb ik nu ook uitslag gekregen, terwijl ik geen klachten had.’

Winst in Parijs

‘Het jaar is voorbij nu, er zijn geen wedstrijden meer. Het is echt gewoon een drama. Ik ben het jaar heel goed begonnen met het winnen van de Grand Slam van Parijs, dus het zag er veelbelovend uit. Dan houd je je rustig en train je door. En dan mag je eindelijk de wedstrijdmat op, en dan heb je corona. Na zo’n lange tijd binnen zitten, wil je gewoon heel graag weer een wedstrijd judoën.’

Als ik zie hoe ik de laatste weken op de mat heb gestaan, dan weet ik zeker dat het goed gaat komen Henk Grol

‘Ik loop natuurlijk op het einde van mijn carrière en dit zou mijn negende EK-medaille kunnen worden. De afgelopen twee edities werd ik derde, en was ik er heel dicht bij in de halve finale om die te winnen, dus een EK is wel een toernooi waar ik heel erg goed ben.’

Blik op 2021

‘Het enige waar ik nu positief tegenaan kijk, is dat januari, februari en maart heel belangrijk gaan worden in verband met kwalificatie voor de Olympische Spelen. Eén ding weet ik zeker, in die maanden ben ik nog wel resistent tegen corona. Dat ga ik niet nog een keer oplopen. Daar ben ik aan de andere kant ook wel heel blij om.’

‘Nog steeds absolute wereldtop’

‘Als ik zie hoe ik de laatste weken op de mat heb gestaan, dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Ik hoop dat de Masters in Doha in januari doorgaan. Een toernooi met veel punten met de hele wereldtop. Dan ga ik laten zien, dat ik nog steeds de absolute wereldtop ben en dat ik de nummer één ben voor de Olympische Spelen.’

‘Uiteindelijk ga ik denk ik wel kijken naar de EK, omdat ik het niet kan laten, maar ik vind het wel moeilijk. Zeker omdat ik zelf gewoon fit ben, dus dat je dan thuis zit, is heel raar. Ik wil heel graag judoën, want ik voel niks. Maar ja, ik ben wel positief op corona getest’, zo besluit Grol.

