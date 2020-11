Onzekerheid over leegstaande woningen Vlagtwedde: ‘Verven of verhuizen?’

Volgens de omwonenden worden de huurwoningen mogelijk gesloopt. Alleen wachten ze al maanden op een definitieve beslissing door wooncorporatie Acantus. De organisatie laat in de tussentijd woningen leeg, inmiddels een tiental.

Een aantal inwoners van de straat is de onduidelijkheid zat en heeft A4’tjes voor ramen van leegstaande woningen geplaatst.

De woningen staan al lange tijd leeg en we weten nog steeds niet wat Acantus met de woningen gaat doen Een omwonende

‘Deze lege woningen zijn toch geen gezicht’, zegt een omwonende die tussen twee lege woningen in woont. Een andere omwonende vertelt dat ze bang is voor verpaupering door de panden die leeg staan.

‘De woningen staan al lange tijd leeg en we weten nog steeds niet wat Acantus met de woningen gaat doen', vertelt ze bezorgd.

Een tweetal leegstaande woningen aan de Slotlaan in Vlagtwedde (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

En dan heeft ze het nog niet eens gehad over de onzekerheid die meespeelt: ‘We weten al bijna vijftien jaar dat deze woningen op een gegeven moment gesloopt worden. Maar Acantus laat niet weten wanneer dat gebeurt’, vertelt ze.

Liever gisteren dan vandaag

Ze wil daarom ook dat de woningcorporatie liever gisteren dan vandaag duidelijkheid geeft: ‘Die duidelijkheid zou in maart van dit jaar komen, maar dat is inmiddels opnieuw uitgesteld’, vertelt de omwonende geïrriteerd.

Drie andere omwonenden delen de zorgen en ongerustheid. Ze willen niet met naam en toenaam genoemd worden, omdat ze de relatie met de woningcorporatie goed willen houden: ‘Stel dat ze de huizen slopen, dan moeten we ons huis uit. Vervolgens moeten we dan tot goede afspraken komen met Acantus’, legt één omwonende uit.

We realiseren ons dat het van sommige bewoners heel veel geduld vraagt Linda Stol - Acantus

Woningcorporatie Acantus laat in een reactie weten dat ze in de locatie wil investeren. ‘Het duurt lang om de plannen in samenspraak met de gemeente rond te maken en we realiseren ons dat dat van sommige bewoners heel veel geduld vraagt’, schrijft Linda Stol van Acantus.

Tijdelijk leeg

De organisatie zou met de gemeente in gesprek zijn over de procedures. ‘Tot die tijd hebben wij besloten om een aantal woningen tijdelijk leeg te laten staan. We zijn met bewoners in gesprek over de situatie en hoe we de straat en buurt tijdens de planvorming leefbaar kunnen houden.'

Voorlopig zullen de bewoners dus nog even moeten wachten en weten ze nog niet of het 'verven of verhuizen' wordt.