Verschillen worden iets duidelijker in levendig Eemsdelta-debat

Grote of juist kleine bedrijven naar het gebied halen, kleine campers of juist bussen vol toeristen toeristen naar de regio lokken: het tweede verkiezingsdebat in Eemsdelta liet maandagavond iets beter de verschillen zien tussen de tien deelnemende partijen.

Het was daarmee levendiger dan het eerste debat van vorige week, waarbij vuurwerk grotendeels ontbrak.

'Industrie niet de nek omdraaien'

Lijsttrekkers reageerden feller op elkaar, doordat de tegenstellingen groter waren. Dat gebeurde onder andere in een pittige discussie over economie.

Anneke Knip (GroenLinks) wil geen grootschalige bedrijven meer naar het gebied halen die veel energie 'slurpen'. De partij wil alleen duurzame en groene bedrijven naar het gebied halen. Edward Stulp (Gemeentebelangen Eemsdelta) wil het aantal banen op het Delfzijlster chemiepark juist verdubbelen.

Wij moeten de industrie niet de nek om gaan draaien. We hebben de groenste haven, bedrijven innoveren goed, dus wij willen toch niet dat mensen met een basisinkomen thuis komen te zitten? Edward Stulp - Gemeentebelangen Eemsdelta

'Wij moeten de industrie niet de nek om gaan draaien. We hebben de groenste haven, bedrijven innoveren goed, dus wij willen toch niet dat ze moeten sluiten en mensen met een basisinkomen thuis komen te zitten', zegt Stulp, doelend op plannen voor een proef met een basisinkomen van GroenLinks.

Sluiten ESD-SIC?

GroenLinks vindt daarnaast dat chemiebedrijf ESD-SIC de deuren moeten sluiten, als de uitstoot van gevaarlijke sic-vezels boven de norm komt. Dat blijft volgens TNO nu onder de norm. 'Als u ziet dat omwonenden erg veel last van hebben van het bedrijf, van de blazers, wat is dan belangrijker? Levenskwaliteit van inwoners of werkgelegenheid?', vraagt Knip zich af.

Als u ziet dat omwonenden erg veel last van hebben van ESD-SIC, van de blazers, wat is dan belangrijker? Levenskwaliteit van inwoners of werkgelegenheid? Anneke Knip (GroenLinks)

Stulp: 'Ik heb liever zo'n bedrijf in mijn achtertuin dan in Polen. Het gaat om werkgelegenheid. ESD doet stinkend z'n best om die verduurzamingsslag te maken. Het is niet de oplossing om het bedrijf dicht te gooien en naar Polen of Hongarije te sturen waar de milieunormen verschrikkelijk slecht zijn.'

Toerisme

De hangende keukens, de Waddenzee, zeestranden: de nieuwe gemeente Eemsdelta heeft een aantal toeristische trekpleisters. Pier Prins (CDA) wil vooral inzetten op kleinere campings, camperplekken en B&B's die samenwerken. 'Eén ondernemer kan alleen heel weinig bereiken, door samenwerking kun je krachtig optreden.'

Lokaal Belang Eemsdelta wil bij wijze van spreken juist bussen met Duitsers, Chinezen en andere toeristen naar het gebied halen: 'Onze middenstand en horeca hebben het heel hard nodig', zegt lijsttrekker Annalies Usmany. De partij wil meer geld besteden aan de promotie van het gebied.

Bouwen zonder regels

Verreweg het belangrijkste onderwerp voor de nieuwe gemeente is de gaswinning en de gevolgen daarvan. De gemeenteraad heeft niets te zeggen over de gaswinning zelf; dat is aan de Tweede Kamer. Wel gaat de gemeente over de plekken waar nieuwbouw komt en wat voor huizen er worden gebouwd.

Knip (GroenLinks) is daarbij voorstander van welstandsvrij bouwen, waarbij er geen regels zijn over het uiterlijk van een woning. 'De hangende keukens van Appingedam waren immers ook niet gebouwd met een welstandscommissie.'

Ik zou het liefst hebben dat het nadenken over de structuur van een dorp of wijk in een stad wordt overgelaten aan de inwoners Bé Schollema - PvdA

Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta) vindt dat te ver gaan: 'Stel dat we dat doen, dan hebben mensen straks tonnen betaald voor een huis en dan komt daar een woning van karton naast.'

Aan inwoners overlaten

PvdA-lijsttrekker Bé Schollema wil geen politiek bedrijven op het dossier: 'Volgens mij is een hele goede locatie voor een nieuwbouwwijk geen politiek, maar nadenken over de structuur van een dorp of wijk in een stad. Ik zou het liefst hebben dat het nadenken over die structuur wordt overgelaten aan de inwoners.'

Laatste debat voor stemdag

Het was het tweede en laatste verkiezingsdebat in Eemsdelta. Het werd georganiseerd door Businessclub Delfzijl en Ondernemersclub Eemsdelta.

Woensdagochtend om 07.30 uur gaan de stembussen open. Inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum mogen tot 21.00 uur stemmen.

De uitslag van de verkiezingen wordt woensdagavond rond middernacht verwacht.

