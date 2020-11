Haagse miljoenen naar Oldambt, dit moet ermee gebeuren

Minimaal 33 miljoen euro. Dat is wat de gemeente Oldambt in de komende tien jaar kan krijgen uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Lang was het de vraag wat de gemeente met dat geld van plan is, maar de hersenspinsels zijn nu op papier gezet.

Oldambt wil onder andere investeren in dorpen en wijken, het centrum van Winschoten en in de jeugd. Inwoners hebben meegedacht over de projecten.

NPG-geld

Het geld uit het NPG is onder andere bedoeld voor aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen. De miljoenen zijn een compensatie voor alle aardgasellende. De gemeente Oldambt is een van de aardbevingsgemeenten en maakt in de komende tien jaar aanspraak op de Haagse miljoenen.

De gemeente weet zich wel raad met het geld. Op dit moment staan zeven plannen op papier. Hoeveel geld die plannen moeten kosten, dat is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het hier niet bij blijft. De komende jaren zal Oldambt met veel meer investeringsplannen komen.

Wat is het idee?

De leefbaarheid in de dorpen is een belangrijk punt. Oldambt wil daarom een zogenaamd lokaal stimuleringsfonds opzetten. Heel concreet: dorpen en wijken krijgen hun eigen budget waarmee zij er zelf voor moeten zorgen dat de leefbaarheid wordt verbeterd. De gemeente wil nog met haar inwoners in gesprek om te bepalen hoe dat er precies uit gaat zien.

Er wordt ook gekeken naar het centrum van Winschoten. Dat is de tweede koopstad van de provincie, maar de gemeente ziet dat de Langestraat het moeilijk heeft. Leegstand is op meerdere plekken zichtbaar en aan de uiteinden van de winkelstraat is tegenwoordig nog weinig te beleven. Een van de doelen is daarom ook het compacter maken van het winkelgebied.

Talent ontwikkelen

Een van de andere plannen richt zich op de jeugd van de gemeente. Oldambt wil naar eigen zeggen ‘investeren in de talentontwikkeling van jonge kinderen’. Kinderen krijgen op school les over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. Dat gebeurt met workshops en excursies.

Daarnaast gaat de gemeente proberen om kinderen beter te laten lezen. Oldambt: ‘Wij willen onderwijsachterstanden opheffen die het gevolg zijn van sociale, culturele of economische omstandigheden van leerlingen door het lezen bij (jonge) kinderen en ouders te bevorderen.’ Ook moeten ze beter leren omgaan met internet, sociale media en games.

Verder wordt gekeken naar subsidies voor het levensloopbestendig maken van woningen, inwoners die moeite hebben met digitaal zaken regelen worden geholpen en er moet geld naar De Oude Remise in Bad Nieuweschans. Die plek werd vroeger gebruikt als loods voor stoomlocomotieven. maar tegenwoordig worden daar producten met graan gemaakt zoals brood, bier en jenever.

Er is toch geen geld?

De gemeente kampt met grote financiële tekorten, maar die staan los van deze Haagse miljoenen. Tekorten in de begroting mogen niet gedekt worden met de miljoenen uit het Nationaal Programma Groningen. Die tientallen miljoenen zijn puur en alleen bedoeld voor het verbeteren van onder andere de leefbaarheid in de gemeente.

