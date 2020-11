Bloemenzaak sluit na bijna 70 jaar: 'Ik ben hier als klein hummeltje begonnen'

'We zijn een begrip', weet ook huidig eigenaar Jan Snel. Een naar hem vernoemde steeg naast de winkel annex woning aan de Dijkstraat is hier getuige van.

De steeg die is vernoemd naar Jan Snel (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Hummeltje

Zijn ouders begonnen de bloemenzaak in 1952. 'Ik liep hier als klein hummeltje al rond', blikt Snel terug. Ook zijn tweelingbroer en twee zussen hebben de nodige uren in het familiebedrijf gestoken.

Maar Snel, inmiddels 69, en zijn vrouw Hettie (67) vinden het mooi geweest. De afgelopen maanden hebben ze geprobeerd de bloemenzaak te verkopen, maar dat lukte niet.

Passie

'Vijf weken geleden viel het besluit om te stoppen. We doen de winkel over aan een projectontwikkelaar.' Terwijl Snel dit vertelt, komt er toch een kleine snik in zijn stem. 'We hebben dit altijd met zoveel passie gedaan', verklaart hij zijn emotie.

De zaak staat nog vol met bloemen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Toch is het goed zo. Al gaat Snel het veilingproces en de binding met de klanten wel missen. 'Maar we proppen de winkel nog even goed vol voor de sluiting. De klanten moeten ervan profiteren dat we sluiten.'