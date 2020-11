Gespannen sfeer bij boerenprotest in Den Haag

'Het is druk, de Koekamp (bij het Malieveld, red.) staat vol met trekkers', beschrijft RTV Noord-verslaggever Steven Radersma die ook in Den Haag is. 'Een trekker probeerde naar het paleis te rijden, die werd direct door politiebusjes achtervolgd.'

Klemgereden

Piet Postma, boer in Oldekerk, zag het gebeuren. 'Die man heeft volgens mij een stopgebod genegeerd, hij werd klemgereden met allemaal busjes en ze hebben hem uit de trekker getrokken. De ME dreef ons als vee naar het Malieveld', aldus Postma.

De vlam sloeg bijna in de pan, beschrijft Radersma. Postma: 'Als ik zie hoe gauw de sfeer omsloeg, dan denk ik dat er vandaag niet veel meer moet gebeuren. Ik heb de politie gewaarschuwd dat ze anders moeten optreden.'

De politie heeft uit voorzorg de weg naar het centrum van Den Haag geblokkeerd.

De politieblokkade in Den Haag (Foto: Steven Radersma)

Tientallen boeren hebben hun trekkers geparkeerd op het Malieveld. Volgens de politie hebben ze daarvoor geen toestemming. Farmers Defence Force, organisator van het boerenprotest, zal de eigenaren vragen om hun trekkers op de Benoordenhoutseweg te parkeren, laat de Haagse politie weten.

Vijf uur

De eerste boeren uit Groningen reden rond vijf uur dinsdagochtend Den Haag al binnen. Ze waren maandagavond met de trekker vertrokken richting de Hofstad.

De boeren in Den Haag (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De boeren wilden in Den Haag langs bij paleis Huis ten Bosch om een statement te maken bij de koning en koningin. Dat mag niet, de boeren gaan wel in defilé via de openbare weg langs het paleis.

Vanwege het verbod verzamelen ze zich op de Koekamp, vlak bij het Malieveld. 'Er komt straks wel een medewerker van de koning om onze petitie in ontvangst te nemen. Een beetje teleurstellend wel', vindt Postma.

Hoofddoel

Toch was het bezoek aan de koning niet het hoofddoel, stelt Postma. 'We rijden vanmiddag naar Leidschendam, naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Daar bieden we ons keurmerk FarmerFriendly aan.'

De boeren hopen dat het CBL, de brancheorganisatie voor supermarkten, een deel van de omzet in een coöperatie voor boeren gaat storten. 'Dat is ons hoofddoel.'

De actie van vandaag is onder vlag van de Farmers Defence Force. Het programma begint om 9 uur, maar de eerste Groningse boeren waren er dus al om 5 uur. 'Ja, het ging voorspoedig. We kwamen alleen een paar bietenwagens tegen onderweg', vertelt Postma.

Lees ook:

- Groningse boeren naar Den Haag: 'Zonder ons kan de koning ook niks'

- Boerenprotest bij Huis Ten Bosch niet toegestaan, trekkerdefilé mag wel

- Tientallen Groningse boeren vertrekken vanavond per trekker naar de koning en koningin