Groningse opent puzzelbank voor uitwisselen legpuzzels: 'Zo komen we de winter door'

Puzzelen is sinds de coronacrisis erg in trek. Fabrikanten kunnen de vraag naar legpuzzels niet meer bijbenen waardoor 'puzzelschaarste' dreigt. De Groningse ondernemer Musetta Blaauw kwam op het idee van een puzzelbank.

Bij haar zaak, Musjes Kinderwinkel in de Zwanestraat in Groningen, kunnen gebruikte legpuzzels ingeleverd worden en daar gratis geruild worden tegen een even groot aantal andere legpuzzels. Volgens Blaauw gaat het om de eerste puzzelbank van Nederland.



Ruilen met vriendin

Op Radio Noord vertelt ze hoe ze op het idee kwam: 'Een vriendin van mij en ik waren aan het puzzelen. Ik had mijn puzzel af, maar wilde hem niet nog een keer doen, want de uitdaging is dan wel weg. Toen zei ik: kunnen we onze puzzels niet omwisselen? Dat vond ze een goed idee, dus dat hebben we gedaan met meer van onze puzzels. Toen dacht ik: als we dan klaar zijn, ontstaat er opnieuw een gat. Dus bedacht ik dat het groter moest worden: een puzzelbank. Zo kan iedereen blijven puzzelen en komen we op die manier de winter door.'

Volgens Blaauw maakt het niet uit hoeveel stukjes de te ruilen legpuzzels hebben: 'Het gaat om het delen van goede puzzels. Kinderen maken puzzels vaak vaker, maar volwassenen maken ze meestal maar één keer. Dan is het wel zo leuk als ze hergebruikt worden.'

Reisdagboekje

Wie een puzzel komt ophalen bij de puzzelbank, krijgt een flyertje mee met een soort reisdagboekje. 'Iedereen die de puzzel geleend heeft, schrijft daar op waar en wanneer de puzzel gemaakt is. Zo kun je zien welke reis de puzzel gemaakt heeft. Ik hoop door heel Nederland', zegt Blaauw.

Ze hoopt dat het niet bij haar eigen puzzelbank blijft, maar dat ook andere winkeliers, buurthuizen en bibliotheken zich bij haar initiatief aansluiten. 'Het zou mooi zijn als het een landelijk netwerk wordt, dat er op meer plekken in Nederland puzzelbanken gaan ontstaan. Ze hebben alleen een stapeltje puzzels nodig, krijgen dan de flyers van ons en een vermelding op onze website Puzzelbank.nl.'



