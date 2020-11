Foutje: paginagrote stemoproep van D66 in krant komt dag te vroeg

Stem vandaag D66. Die oproep om te gaan stemmen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta staat vandaag paginagroot in het Dagblad van het Noorden. Alleen is er een probleem. De verkiezingen zijn morgen (woensdag).

D66-lijsttrekker Frank van Niejenhuis, die groot in beeld staat in dezelfde advertentie, was onaangenaam verrast toen hij de krant opensloeg. 'Dit is niet de bedoeling. Natuurlijk weten we dat de verkiezingen morgen zijn. Hier hebben we al jaren naartoe geleefd. En dan is het zo jammer dat dit gebeurt.'

'Echt zonde'

De advertentie is opgegeven via het landelijk partijbureau. En ergens tussen dat bureau en de advertentieafdeling van de krant is het kennelijk misgegaan. 'Het ging over heel wat schijven. En kennelijk is er bij een van die schijven wat misgegaan. Dat is echt zonde', zegt Van Niejenhuis.

Morgen (woensdag) komt er weer een nieuwe advertentie in de krant. 'En dan ook met vandaag, want anders zou het echt verschrikkelijk mis gaan', lacht de lijsttrekker de pijnlijke fout weg.

