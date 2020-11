Vuurwerk mag niet, dus wil iedereen carbid

En dat merken ze bij agrarische groothandel en carbidleverancier BTN De Haas in de Stad. Daar vliegen de carbidtonnen als warme broodjes over de toonbank.

Verkooprecords

'Toen vrijdag bekend werd, dat er een vuurwerkverbod is ingesteld, begon het al. Maar deze week gaat het echt hard', vertelt Hans van Erp van de Stadjer groothandel. 'We hadden 24 vaten met honderd kilo carbid per stuk. Twintig daarvan waren al gereserveerd. En vier zijn net in de winkel verkocht'.

Van Erp heeft daarom bij de importeur al weer een nieuwe bestelling gedaan. Maar of dat helemaal goed gaat komen is maar de vraag. 'De importeur belde ons al weer of wij nog vaten over hadden. Die vraag stelde ik hem ook'. Uit heel Nederland komen nu de aanvragen. Van Erp denkt dat ze alle verkooprecords gaan breken. 'Vorig jaar was al een heel goed jaar. We verkochten toen zevenduizend kilo. Ik denk dat we nu zeker de tienduizend kilo gaan halen'.

De vaten met carbid gaan als warme broodjes over de toonbank (Foto: BTN De Haas)

Wat doen veiligheidsregio's?

De kans bestaat, denkt Van Erp, dat er straks helemaal geen carbid meer te krijgen is in Nederland. 'We hebben nu nog wel carbidvaatjes van zeven kilo. Daar hebben we er nog flink wat van. Maar ik schat in dat die ook snel weg zullen zijn'.

De vraag is nu wat de veiligheidsregio's gaan doen. Die gaan mogelijk de regelgeving rond carbidschieten tijdens de jaarwisseling aanscherpen. Daar komt deze week meer duidelijkheid over.