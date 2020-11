'Trekkerdefilé' met honderden boeren langs koninklijk paleis (update)

Luid toeterend reden vele honderden boeren, onder wie tientallen uit Groningen, rond het middaguur langs het woonpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. 'Als ze thuis zijn, dan kan het niet anders dan dat de koning en koningin het gehoord hebben', zegt verslaggever Steven Radersma over het trekkerdefilé bij Huis ten Bosch.

Sfeer inmiddels ontspannen

Dinsdagochtend leek de vlam even in de pan te slaan na de arrestatie van twee boeren, maar later bedaarden de gemoederen. Er was wel veel politie op de been om ongeregeldheden te voorkomen.

'De sfeer is heel ontspannen', zegt ook Roel Heemstra, een van de Groningse boeren die is afgereisd naar Den Haag. 'Maar we zijn eensgezind en vastberaden. We tolereren niet dat ze ons van ons bedrijf afjagen.'

Een wegblokkade nabij Paleis Huis ten Bosch (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Brandbrief afgegeven

Het was de bedoeling dat een vertegenwoordiger van de koning naar het podium aan de Koekamp zou komen om daar een brandbrief van de boeren aan koning Willem-Alexander in ontvangst te nemen.

Maar dat is niet gebeurd, waardoor boerenactiegroep Farmers Defence Force de noodkreet zelf maar heeft afgegeven bij het paleis. In de brief vragen ze de koning om hulp. Ze voelen zich onder meer door het stikstofbeleid van het kabinet in het nauw gedrukt.

Boeren luisteren bij supermarktorganisatie CBL naar toespraken (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Plan voor keurmerk overhandigd

Vanaf Huis ten Bosch reden de boeren door naar Leidschendam. Bij het kantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van supermarkten, werd het slotdeel van het protest gehouden. Net als in Den Haag was er in Leidschendam ook een podium met sprekers.

De boeren overhandigden daar aan het CBL hun plan voor een nieuw keurmerk, Farmer Friendly. Met het keurmerk hopen boeren een betere prijs voor hun producten af te dwingen bij de supermarkten.

Boeren willen percentage van miljardenomzet

Farmers Defence Force wil dat een percentage van de totale omzet van de supermarktbranche naar de boeren gaat. 'We zetten in op 3 procent op een totale omzet van 40 miljard, dat is niet zo heel veel', zegt Wim ten Den uit Vlagtwedde.

'Alle boeren die lid zijn van de Farmer Friendly-coöperatie krijgen geld. Ik denk dat het heel realistisch is, het is een simpel idee dat goed in elkaar zit. Iedereen - van links tot rechts, van natuur tot supermarkt en van boer tot burger - zegt dat boeren nu te weinig verdienen. Met dit concept kunnen we wat doen aan die scheve inkomensverdeling', meent Ten Den.

Het CBL heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de boeren.

De manifestatie is intussen afgelopen, de meeste boeren zijn intussen op de trekker gestapt richting huis.

Een spandoek van de boeren voor het Farmer Friendly-keurmerk (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

