Cv-ketelfantast Van der R. nog altijd spoorloos

‘Ik wel hem graag spreken’, zegt Mastenbroek. ‘Maar ik krijg geen contact met hem en heb geen aanknopingspunten. Dan rest mij weinig anders dan de rechter-commissaris te vragen om opsporing.’

Van der R. verdween van de aardbodem nadat bleek dat zijn plan om een fabriek voor zeer energiezuinige cv-ketels op te zetten op leugens en loze beloften was gebouwd. De ex-gedetineerde en voormalig dakloze draaide de noordelijke energiewereld en een reeks ondernemers een rad voor ogen met het glimmende vooruitzicht van een fabriek in Roden waar 250 werknemers jaarlijks 250.000 ketels zouden produceren.

Kaartenhuis

Het fantasierijke kaartenhuis van Van der R. stortte in juli in elkaar nadat Rabobank aangifte tegen hem deed van oplichting en valsheid in geschrifte. Van der R. zou geknoeid hebben met patentdocumenten om zo bij Rabobank een lening van bijna een miljoen euro los te krijgen.

Dat bedrag ging vrijwel helemaal op aan salarissen van de bestuurders van Wubaro en aan leningen die Van der R. aan zichzelf en zijn mede-bestuurders verstrekte. ‘Wanneer je leent van een bank dan is het niet zo logisch om dat geld weer aan jezelf uit te lenen’, aldus Mastenbroek.

De twee Wubaro-BV’s werden eind oktober failliet verklaard. De omzet was nul euro en curator Mastenbroek concludeert dan ook dat het bedrijf feitelijk nooit actief is geweest.

Luchtfietserij

Voor Mastenbroek zit het Wubaro-dossier nog vol vragen. Zeker ook wat betreft de werking van de gasloze cv-ketel, feitelijk een warmtepomp die in tegenstelling tot gangbare warmtepompen tot zo’n tachtig graden zou kunnen verwarmen. De ketel zou volgens Van der R. probleemloos bestaande cv-ketels kunnen vervangen, maar de installatiebranche deed het hele idee af als luchtfietserij.

Mastenbroek: ‘De ketel zou een fantastische uitvinding zijn. Maar het is mij nog niet duidelijk of hij ook echt werkt. Er is ook ergens een patent op. Maar ik kan nu niet nagaan of het werkelijk om een geniale vinding gaat of dat het gewoon via Ali-Express is besteld in China.’

Ik kan nu niet nagaan of het werkelijk om een geniale vinding gaat of dat het gewoon via Ali-Express is besteld Curator Mastenbroek

Nu de hoofdpersoon in de affaire onvindbaar is, trekt Mastenbroek de vergelijking met de zaak van de failliete juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw. Ook zij waren lange tijd spoorloos, tot ze opdoken in Spanje. Toevallig deed Mastenbroek ook deze zaak als curator. Omdat er grote sommen geld waren verdwenen werden Oosterhof en zijn vrouw veroordeeld vanwege faillisementsfraude.

Voor Mastenbroek beslist of ook bij Wubaro sprake is van fraude wil hij wel eerst Van der R. spreken. ‘Met de andere betrokken heb ik contact gehad’, zegt de curator. ‘Ik heb inmiddels een idee van de boekhouding, maar ik moet ook Van der R. de mond gunnen.’ Wubbo van der R. is overigens als bestuurder van het bedrijf verplicht mee te werken aan het onderzoek door de curator.

Schuldeisers

Belangrijkste schuldeiser is Rabobank, die kort voordat de bank onraad rook op het punt stond Van der R. een tweede, veel grotere lening te verstrekken. Veel andere crediteuren zijn er niet. Mastenbroek houdt wel rekening met claims van andere bestuurders: ‘Die zijn ingestapt met het idee dat ze gebakken zaten en inkomen zouden verdienen. Dat pakte anders uit.’

Al wil Mastenbroek de vorderingen verhalen op Van der R., hij laat tevens doorschemeren te verwachten dat er niet veel te halen zal zijn. Of Mastenbroek mede-Wubaro-bestuurder Victor ook verantwoordelijk zal stellen, kan hij nog niet zeggen.

Niet alleen de curator weet niet waar Van der R. verblijft. Ook zijn voormalige medebestuurders en familie hebben er geen idee van. Een van de laatste tekenen van leven van Van der R. was een sms-bericht aan Wubaro-compagnon Victor Gout. Daarin zegt hij buiten Europa te zijn en neemt hij afscheid en suggereerde erg ziek te zijn.

De politie laat weten dat het onderzoek naar Van der R. gaande is. ‘Het is een omvangrijk onderzoek, het heeft tijd nodig’, aldus een woordvoerder.

