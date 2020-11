Vergevorderde plannen voor natuurbegraafplaats in Laude

De stichting heeft plannen voor een natuurbegraafplaats in een bosachtig gebied in Laude, vlakbij Sellingen. Daarmee wordt het de tweede natuurbegraafplaats in onze provincie.

Vraag naar natuurbegrafplaatsen

Op een natuurbegraafplaats gaan alleen natuurlijke producten de grond in. Bovendien worden geen grafstenen geplaatst. Volgens Marc Hesp, van Stichting Heidehof, is daar vraag naar in de omgeving van Westerwolde. 'Wij hebben in Drenthe ook een natuurbegraafplaats, Hillig Meer. Er kwamen regelmatig inwoners uit Westerwolde kijken. Ze zijn enthousiast, maar tegelijkertijd hoor je dan ook: 'Het is geen Groningen'.

'We zijn toen eens gaan kijken naar mogelijkheden hier en kwamen erachter dat het mogelijk moet zijn om hier een natuurbegraafplaats te beginnen. We hebben daarom gesprekken gehad met de gemeente Westerwolde', stelt Hesp.

De stichting heeft zelf al het natuurgebied ten zuiden van het Ruiten-Aa-kanaal in beheer. Op een deel moet de natuurbegraafplaats komen.

Hier moet de natuurbegraafplaats komen (Foto: RTV Noord)

Positieve reacties op plannen

Het gemeentebestuur van Westerwolde heeft positief gereageerd op de plannen. Nu is het nog wachten of de gemeenteraad dat ook doet: 'Wij hebben geen signalen dat ze dat niet doen', zegt Hesp.

Ook zijn omwonenden geïnformeerd en volgens de stichting zouden zij geen bezwaar hebben tegen de plannen. Hetzelfde geldt voor de provincie Groningen. De plannenmakers kunnen daarom los als de gemeenteraad van Westerwolde haar toestemming geeft. Hesp hoopt dat het dit in het begin van 2021 gaat gebeuren. 'Daarna kunnen mensen een plekje uitzoeken', zegt Hesp.

Op de natuurbegraafplaats geeft een houten schijf het graf aan (Foto: Stichting Heidehof)

