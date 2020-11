Stembussen geopend voor verkiezingen Eemsdelta: alles wat je moet weten

1) Waar gaan de verkiezingen over?

Het zijn de eerste verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta, die op 1 januari van start gaat. Het is een fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

De gemeenteraad krijgt 29 zetels. De raad beslist onder meer over de leefbaarheid in de regio, verkeer en openbaar vervoer, energie, de versterkingsoperatie en de zorg. Ook geld is een belangrijk punt, omdat er vanuit de Rijksoverheid in Den Haag steeds meer wordt bezuinigd op gemeenten. Het doet er dus toe waar je voor kiest.

2) Maatregelen coronavirus

De gemeenten hebben extra maatregelen genomen vanwege het coronavirus. Ze roepen op om alleen naar het stembureau te komen, dus niet met het hele gezin. Heb je klachten, laat dan iemand anders voor je stemmen via een volmacht.

In het stembureau gelden de volgende maatregelen:

- Draag een mondkapje (dringend advies)

- Was je handen met desinfecterende gel

- Houd anderhalve meter afstand van elkaar

- Laat je ID-kaart voor het plexiglas zien aan de vrijwilligers

- Volg de looproutes

- Je krijgt een rood potlood om mee te stemmen, die je mee naar huis mag nemen

3) Op welke politieke partijen kan ik stemmen?

Er zijn tien partijen die meedoen met de verkiezingen in Eemsdelta en meedingen naar zoveel mogelijk zetels.

- De landelijke partijen die meedoen zijn CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en VVD.

- De lokale partijen die meedoen zijn Lokaal Belang Eemsdelta, Gemeentebelangen Eemsdelta, Jongerenpartij Eemsdelta en de Seniorenpartij Eemsdelta.

Dit zijn de lijsttrekkers van de verschillende partijen:

De lijsttrekkers voor de Eemsdelta-verkiezingen (Foto: Gemeente Delfzijl)

4) Wat vinden de partijen?

We hebben een handige Stemhulp, waarin je in het kort de belangrijkste standpunten van de verschillende partijen ziet op onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid, openbaar vervoer, energie en meer. Lees hier de Stemhulp.

Onderaan de Stemhulp zie je ook de uitgebreide verkiezingsprogramma's van de partijen.

5) Is er een Stemwijzer?

Helaas is er geen Kieswijzer, Kieskompas of Stemwijzer voor de verkiezingen van Eemsdelta. De belangrijkste standpunten lees je in onze Stemhulp.

6) Wanneer kan je stemmen?

De stembussen gaan open om 7.30 uur en sluiten om 21.00 uur. Daarna zijn de stembussen gesloten en worden de stemmen geteld. Vergeet niet om je stemformulier en legitimatiebewijs (een geldig rijbewijs of paspoort) mee te nemen naar het stembureau.

7) Waar kan je stemmen?

Op deze kaart zie je de stembureaus in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De rode vinkjes geven openbare stembureaus aan, de paarse vinkjes zijn stembureaus die vanwege Corona alleen toegankelijk zijn voor bewoners van een complex.

De rode bolletjes zijn de openbare stembureaus

De paarse bolletjes zijn de bijzondere stembureaus in verpleeghuizen, waar alleen bewoners mogen stemmen

8) Wat doet RTV Noord op de verkiezingsdag?

RTV Noord volgt de verkiezingsdag voor Eemsdelta op de voet. Je leest het laatste nieuws in ons liveblog op de website en in de app. In de hele ochtend gaan we met onze radioverslaggever langs verschillende stembureaus in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De uitslagen lees je 's avonds in ons liveblog op onze site en app.

Nog meer weten?

