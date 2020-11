Veiligheidsregio zet streep door Sinterklaas drive-through in Grijpskerk

Een 'drive-through' op industrieterrein De Rietlanden in plaats van de traditionele Sinterklaasoptocht. De organisatie van het jaarlijks kinderfeest in Grijpskerk dacht met dit alternatief een oplossing te hebben gevonden die voldoet aan de coronaregels. Maar de Veiligheidsregio Groningen geeft geen toestemming.

Halbe Bremer is in het dagelijks leven garagehouder in Grijpskerk. Hij is al jaren een van de drijvende krachten van het plaatselijke Sinterklaascomité. 'In september zijn we begonnen dit idee uit te werken, want we zagen aankomen dat het dit jaar anders dan anders zou moeten. Maar helaas is het voor niets geweest.'

Met de auto langs Sinterklaas rijden

Bremer legt uit wat de bedoeling was: 'De Rietlanden heeft één toegangsweg van een paar honderd meter lang. Daardoor kun je het verkeer goed regelen en zo voorkomen dat het te druk wordt. De weg komt uit op een soort rotonde. Het idee was om daar de Pieten op veilige afstand van elkaar grappige dingen te laten doen, terwijl de auto's langs zouden rijden. De tocht zou uiteindelijk leiden langs Sinterklaas die, zittend in een loods, een verhaaltje zou vertellen. Daarna zouden de auto's de loods weer één voor één uitrijden en het industrieterrein verlaten.'

Snoepgoed en cadeautjes zouden deze keer met een lange stok worden uitgereikt Halbe Bremer - Drijvende kracht Sinterklaascomité Grijpskerk

Verkeersregelaars met walkie-talkies

Het was een goed uitgedacht plan, zegt Bremer: 'We wilden verkeersregelaars inzetten, die met walkie-talkies zouden communiceren. Niets nieuws, wat doen we al jaren. Snoepgoed en cadeautjes zouden deze keer met een lange stok worden uitgereikt. Iedereen zou in de auto kunnen blijven zitten. Alles 'coronaproof' dus.'

Vooraf aanmelden

De organisatie hield rekening met ongeveer honderd tot honderdvijftig auto's. 'Normaal komen er tussen de twee- en driehonderd kinderen. Reken twee per auto. Als je daar een paar uur voor uittrekt, dan heb je ze wel gehad'. Om onverwachte drukte van bezoekers uit omliggende dorpen te voorkomen was ook al een oplossing in de maak, vertelt Bremer: 'We waren van plan om mensen vooraf zich te laten aanmelden, bijvoorbeeld via een speciaal telefoonnummer. Dan weet je hoeveel mensen je kunt verwachten.'

Volgens de noodverordening is elke vorm van vermaak, die toegankelijk is voor publiek, momenteel verboden Woordvoerder Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio: noodverordening staat dit niet toe

De Veiligheidsregio ziet het plan echter niet zitten. 'We zien deze bijeenkomst als een evenement', zegt woordvoerder Hans Coenraads. 'Volgens de noodverordening is elke vorm van vermaak, die toegankelijk is voor publiek, momenteel verboden. Wij zien daarom geen ruimte hiervoor een uitzondering te maken.'

Bremer heeft zich inmiddels neergelegd bij dit besluit, maar hij vraagt zich af waarom in andere regio's wel een Sinterklaas drive-through' wordt toegestaan. Coenraads moet het antwoord schuldig blijven op deze vraag: 'Ik kan dat niet beoordelen. Elke veiligheidsregio heeft een eigen noodverordening, maar die zijn wel gebaseerd op dezelfde modelverordening.'

