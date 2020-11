EEW mag doorgaan met afval verbranden

De afvalenergiecentrale EEW Energy from Waste in Delfzijl mag voorlopig doorgaan met het verbranden van afval. Dat heeft de Raad van State dinsdag in een spoedprocedure beslist.

De bestuursrechter in Groningen wilde de drie afvalverbrandingslijnen van EEW stilleggen omdat de Natuurvergunning was komen te vervallen. De Raad van State twijfelt echter aan het oordeel van de Groninger rechtbank en vindt het bovendien in deze tijd van corona van het grootste belang dat de afvalinzameling in een groot deel van onze provincie niet stil komt te liggen.

Komend jaar definitief oordeel

Volgend jaar wordt tijdens een andere procedure gekeken of de Groninger bestuursrechter juist heeft gehandeld.

Zonder de Natuurvergunning mag EEW geen afval meer verbranden.

Milieuorganisaties: te veel stikstof

Nederlandse en Duitse milieuorganisaties hadden geageerd tegen het afvalbedrijf en de provincie Groningen, omdat de vergunningen niet in orde zouden zijn. Volgens de organisaties zorgen de afvalovens van EEW voor meer stikstofneerslag in de Waddenzee dan is toegestaan.



