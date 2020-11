Holthausen wil waterstoftrucks bouwen in Winschoten; 'zorgt voor 1000 banen' (update)

Dat heeft Carl Holthausen, die het bedrijf samen met zijn zoon runt, op zijn Facebook-pagina bekendgemaakt. Vrijdagmiddag geven Holthausen en de gemeente Oldambt een persconferentie.

Waterstoftrucks

Holthausen en Hyzon bouwen al waterstoftrucks in Hoogezand, maar die hal is niet groot genoeg meer. In augustus gaf Holthausen nog aan op zoek te zijn naar een andere locatie. Waar dat precies zou zijn, dat bleef nog even de vraag.

Op zijn Facebookpagina plaatst de mede-eigenaar een foto van een van beide productiehallen met daarbij de tekst: ‘Waar wij ons gaan vestigen met de waterstof-vrachtwagenfabriek in Noord-Nederland.’ Onder het bericht plaatst hij dat het gaat om Winschoten.

Het is de bedoeling dat er in de nieuwe fabriek jaarlijks tweeduizend trucks van de band rollen. Daarvoor zijn naar verwachting duizend werknemers nodig.

Trots dat er voor Oldambt is gekozen

Wethouder Erich Wünker zegt blij te zijn met deze impuls. ‘Ik ben niet alleen heel blij dat ze in de regio blijven, maar ook heel erg trots dat ze voor Oldambt hebben gekozen.’

Het bedrijf in Winschoten wil uiteindelijk doorgroeien naar duizend arbeidsplaatsen. Wünker: ‘Dat is een impuls zoals bij bijvoorbeeld de Philipsen van de vorige eeuw. Dat is natuurlijk fantastisch!’ Holthausen en Hyzon gaan zich vestigen aan de Papierbaan in Winschoten.

Komende vrijdagmiddag zou een persconferentie belegd worden, maar omdat het nieuws eerder is uitgelekt zien de partijen daar van af.

Lees ook:

- Holthausen maakt vliegende start met productie waterstoftrucks

- Holthausen mikt op nieuwe fabriek na waterstoftruckdeal met Amerikaanse partij