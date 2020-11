Wereld Prematuren Dag: Lev groeide uit van ernstig zieke baby naar vrolijke peuter

Moeder Melissa voelt Lev in het najaar van 2018 niet meer bewegen. Artsen besluiten hem met een spoedkeizersnede te halen. Hij heeft dan nog maar negentwintig weken in de buik gezeten.

Wat volgt is een zenuwslopende periode op de intensive care (ic) voor te vroeg geboren baby's in Groningen, waar hij behandeling na behandeling krijgt. 'Van beademing tot extra zuurstof, hij heeft heel lang een sonde gehad, in het begin bloedtransfusies, plasmedicatie. En hij is heel goed in de gaten gehouden.'

Lev toen hij vocht voor zijn leven op de ic (Foto: Eigen foto)

Hoop doet leven

Omdat Melissa en Vincent in Emmen wonen, verblijven ze in het Ronald McDonald Huis in Groningen, zolang Lev op de ic ligt. Broertje Noah, zelf nog een baby, woont al die tijd bij opa en oma. Het is een heftige periode, maar als de eerste weken voorbij zijn, krijgen Lev's ouders hoop.

'De eerste weken werden we in het ziekenhuis voorbereid op dat het niet goed zou komen. Er was een omslagpunt na vier of vijf weken dat ze zeiden: het ziet er goed uit. Vanaf daar waren het acht stapjes vooruit en zes achteruit, maar het werd beter.'

Lev blijft lang kwetsbaar

Lev mag naar het ziekenhuis in Emmen voor de verdere behandeling. Eind januari komt hij thuis en is het gezin compleet. Toch volgen nog spannende maanden. Lev belandt verschillende keren in het ziekenhuis met allerlei infecties.

Vader Vincent: 'Steeds weer dachten we dat het goed ging, maar dan toch weer niet. Het eerste jaar heeft hij 192 dagen in het ziekenhuis gelegen; dat was wel heel veel.'

Stilstaan bij Wereld Prematuren Dag

Lev ontwikkelt zich verder wel goed en doet niet veel onder voor zijn grote broer Noah. Ze spelen veel samen en hun ouders genieten. Melissa: 'We dansen en we zingen elke dag. We maken er echt wel iets heel moois van.'

ouders Vincent en Melissa (Foto: Eigen foto)

Op deze Wereld Prematuren Dag denken ze even extra terug aan 'de tijd die je het liefst vergeet. Ik volg op social media ook veel mensen met te vroeg geboren kindjes waar het soms ook anders bij is afgelopen.'

'Buidelstoelen zijn belangrijk'

Ze zijn allebei blij met de geldinzamelingsactie die de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis start voor meer buidelstoelen op de ic. Dit zijn stoelen waar ouders hun te vroeg geboren kindje op de blote borst kunnen leggen. Dit huid-op-huidcontact is onder meer goed voor een veilige hechting en het stimuleert de borstvoeding.

'Ik heb een keer op zo'n witte opklapstoel gelegen; niet te doen. Je ligt toch met een kindje met allemaal buizen in de neus enzo. Ik heb ook wel eens zitten wachten. Er moet gewoon voor elk bed zo'n stoel zijn,' vindt Vincent.

De buidelstoelen zijn bedoeld voor de nieuwe ic neonatologie die wordt gebouwd in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Op de nieuwe afdeling komen eenpersoonskamers om ouders meer privacy te bieden.

