Gouden plaat voor Knoalster producer van WatAans!: 'Nu nog een landelijke hit'

70 miljoen keer is ie inmiddels afgespeeld op Spotify en andere steamingdiensten. Het album 'Voor iedereen' van de Nederlandse zanger Tino Martin. Vier liedjes op dat album zijn mede-gecomponeerd door de 37-jarige Jeroen Russchen uit Stadskanaal. Dinsdag kreeg de Knoalster daarvoor een gouden plaat overhandigd.

'Ik heb er feeling voor gekregen'

Russchen werkt al langer voor Tino Martin, maar zo’n groot succes is nieuw. ‘Voor Tino gaan we vaak met een man of drie, vier de studio in om een liedje te maken. Het is niet zo dat een van ons dan de tekst maakt en de ander de muziek. Iedereen is betrokken bij alles. Je weet voor wie je schrijft. Tino is een beetje de Hazes van nu. Dan ga je aan de slag en ik heb steeds het geluk dat het raak is wat we maken. Ik heb er wel feeling voor gekregen', vertelt Russchen onderweg naar Hilversum.

Russchen schreef mee aan verschillende nummer van Tino Martin, waaronder 'Snelle jongen'

Begonnen in de hiphop

De Knoalster liedjesschrijver en producer begon zijn muzikale carrière in de hiphop. Hij volgde, net als de twee andere leden van Wat Aans!, een opleiding aan de Popacademie in Leeuwarden. ‘Op een gegeven moment ben ik liedjes gaan maken voor anderen en werd ik door een muziekuitgeverij gevraagd om mee te doen aan een ‘writing camp’ en zo ben ik bij Tino Martin terecht gekomen.’ Russchen werkt nu onder meer samen met Glen Faria die bekend is geworden met de hit 'Duurt te lang' van Davina Michelle.

Kinderen voor Kinderen

Het succes met Tino Martin is niet het enige waar Jeroen Russchen dit jaar tevreden op terug kan kijken. ‘Als je mij een paar maanden geleden gevraagd had waar ik nog heel graag eens een lied voor zou maken, dan is dat Kinderen voor Kinderen. Maar dat is inmiddels ook gelukt. We hebben liedje 'Ik durf alles' vorig jaar gemaakt en hoopten dat het op de veertigste editie van Kinderen voor Kinderen zou komen, maar dat lukte niet. Nu staat ie op de een-en-veertigste en gaat ie als een speer. Ik hoorde hem laatst zelfs toen ik in de supermarkt was.’

De Club van Sinterklaas

Maar ook met het succes met Kinderen voor Kinderen houdt het voor Russchen nog niet op. Het lied 'Kado' dat hij mede-componeerde voor een meidengroep met dezelfde naam heeft een prominente plek in de film De Club van Sinterklaas gekregen. ‘Vanaf donderdag is die weer te zien in de bioscoop', vertelt Russchen. ‘Dat liedje heb ik ook weer met een clubje geschreven. Op een warme zomerdag hebben we dat gedaan.’

Landelijke hit scoren met WatAans!

Met al dat succes zou je je af kunnen vragen wat er voor hem nog te wensen overblijft. ‘Wat mij echt vet lijkt, wat echt een prestatie zou zijn, dat is een landelijke hit scoren met Wat Aans!. Het is heel leuk om met allerlei mensen te schrijven, maar Teun en Rik zijn gewoon mijn vrienden. Het lijkt me fantastisch om met hen een landelijke hit te scoren.’

Lees ook:

- Hoe is Trilploat ontstaan? (2018)