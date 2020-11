Einde 'soap' rondom politiebureau Ter Apel in zicht

De politie wil het politiebureau aan de molenweg in Ter Apel kopen om het vervolgens aan te passen aan de wensen van de gemeente Westerwolde. Daarmee lijkt een einde te komen aan de 'soap' rondom het politiebureau in de 'asielhoofdstad' van Nederland.

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat het politiebureau Ter Apel niet gebruikt kon worden om arrestanten op te vangen. Bovendien startten agenten hun diensten bij andere politiebureaus in de regio.

Gemeenteraadsleden vielen bijna van hun stoel toen ze het hoorden. Er was namelijk afgesproken dat het bureau 'volwaardig' moest blijven vanwege de overlast in het dorp door asielzoekers. Volgens de raadsleden hoort een arrestantenopvang bij een 'volwaardig' politiebureau.

Politie wil het volledige gebouw gaan gebruiken

Om dat bureau aan te passen wil de politie nu dus dat hele gebouw overnemen van de gemeente Westerwolde. Daarmee kan het volledige gebouw gebruikt worden door de politie. Nu zit er ook nog een andere gebruiker in: een notaris die een ander plek zal moeten zoeken.

Zodra de koop definitief is krijgt het gebouw cellen, voorzieningen voor tele-voorgeleiding en een identificatiezuil. Arresten hoeven dan niet meer naar een ander politiebureau voor de eerste afhandeling.

We zijn blij dat ze dit besluit hebben genomen Jaap Velema - burgemeester Westerwolde

'We zijn blij dat ze dit besluit hebben genomen', zegt burgemeester Jaap Velema, die de afgelopen maanden heeft onderhandeld met de politie. Het gemeentebestuur staat welwillend tegenover de koop. 'De politie geeft hiermee een meerjarige verbondenheid met Ter Apel en daarmee de gemeente Westerwolde aan', stelt hij.

Blijdschap, met een slag om de arm

Ook raadslid Marco Visscher van Gemeentebelangen ziet dat het voor de langere termijn is. Hij spreekt van een 'hele goede stap in de goede richting'. Toch houdt hij ook een slag om de arm: 'Pas als het gebouw ook echt verbouwd en ingevuld is, dan hebben we pas bereikt wat we willen bereiken.'

Coalitiegenoot PvdA snapt die slag om de arm: 'We zijn er eigenlijk al een aantal jaren mee bezig', stelt Wim Eilert. 'Dit bericht is in ieder geval een goed bericht. Ik hoop dat het allemaal voor elkaar komt. Dan hebben we weer een volwaardig politiebureau.'

