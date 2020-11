Initiatiefnemers betreuren traag proces MFA Bedum: 'Zo haken mensen af'

De stichting wil een nieuw sportgebouw realiseren voor de plaatselijke voetbalvereniging. Ook is er plek voor kinderopvang, fysiotherapie, fitness en cardiologie

De initiatiefnemers hebben eerder al een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren en begin dit jaar een plan gemaakt. Ook is er in september een informatiebijeenkomst voor belangstellenden, college- en raadsleden georganiseerd.

'Hier reageerde de gemeente nog enthousiast op. De bal lag dus bij de gemeente. Maar het was heel lang stil en dat stelt ons teleur’, zegt voorzitter Gert-Jan Hageman. De stichting wil graag dat het tempo van de gemeente en haar besluitvorming omhoog gaan.

'Mensen haken af als het zo lang duurt'

Begin vorige week heeft de stichting een gesprek gehad met de gemeente. ‘Dat gesprek was niet bevredigend voor ons. Afgelopen half jaar hebben we de broedende kip niet willen storen, maar we hadden meer verwacht van de gemeente dat ze nog meer tijd nodig zouden hebben. De raad en het college hadden al lang het plan en de financiën moeten bespreken’, vindt Hageman.

De voorzitter stoort zich aan de gang van zaken. ‘Wij zijn een burgerinitiatief. En mensen haken af omdat het proces te lang duurt. Meer dan vier jaren lang zijn we hier al mee bezig.’

Financiële plaatje onder de loep

De gemeente Het Hogeland laat weten druk met het plan bezig te zijn. Er wordt gekeken naar het financiële plaatje. De gemeente moet namelijk bezuinigen. Binnenkort hoopt het college met de raad over het MFA Bedum te praten.

Wethouder Theo de Vries liet vorige week weten tijdens de raadsvergadering weten het gesprek met de initiatiefnemers als ‘goed’ te hebben ervaren. Het college wil zich goed voorbereiden en heeft daarom meer tijd nodig. Daarna zal er een voorstel richting de raad gaan.

Het plan is volgens de wethouder nog niet zover ontwikkeld dat het in aanmerking komt voor geld uit het Nationaal Programma Groningen. Er is wel een mondelinge toezegging gedaan dat het project hier aanspraak op kan maken.

Wij trekken de stoute schoenen en gaan uit de doek doen hoe de afgelopen jaren de samenwerking met de gemeente is geweest Voorzitter Gert-Jan Hageman van stichting MFA Bedum

Meer vaart in proces krijgen

De stichting vindt het jammer dat er nog meer tijd nodig is om het financiële plaatje rond te krijgen. ‘Ik snap dat er geld gevonden moet worden. Het is niet goedkoper om een alternatief plan te bedenken. De voetbalclub heeft echt een nieuw gebouw nodig. En het kan ook niet met minder kleedkamers’, zegt Hageman.

De stichting heeft besloten om belangstellenden in een online informatiebijeenkomst te informatie over de laatste gang van zaken en de huidige situatie. ‘Wij trekken de stoute schoenen en gaan uit de doek doen hoe de afgelopen jaren de samenwerking met de gemeente is geweest. We hopen er zo meer vaart in te krijgen’, zegt Hageman.

De stichting voelt zich genoodzaakt om deze avond te gaan houden. Ook willen in de bijeenkomst, die via een livestream te volgen is, mensen enthousiast houden. Hageman: ‘We geven niet zomaar op.’

