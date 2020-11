‘Negatieve’ Polling lacht om Italiaanse coronatest; EK geen optie

‘Ik ben benieuwd of ik überhaupt dit jaar nog een uitslag krijg’, zo vertelt judoka Kim Polling (29) lachend over de Italiaanse coronatest die ze vorige week dinsdag liet afnemen. Inmiddels is ze terug bij haar ouders in Zevenhuizen en heeft ze wel uitslag van haar test in Nederland, die negatief is.

Het afgelopen weekend reed ze terug naar Nederland zonder de uitslag van de coronatest, die ze in Italië liet afnemen. Vervolgens onderging ze maandag een test in Grijpskerk en de uitslag daarvan had ze een dag later binnen. Polling zet de afgelopen periode kort op een rijtje.

‘Het is Italië, dus ik kan daar niet boos om worden’

‘Op 30 oktober ben ik positief getest, die week daarna was ik symptoomvrij, en vorige week dinsdag heb ik een test laten afnemen in Italië. Ik wilde sowieso terug naar Nederland, omdat ik in Italië niet kan trainen. Dus ik dacht, als ik dan dinsdag test, dan heb ik voor het weekend dat resultaat wel, en dan kan ik naar Nederland. Alleen ik heb nog steeds geen resultaat. Het is Italië, dus het is ook niet dat ik daar boos om kan worden’, lacht ze.

Geen quarantaine

Polling kwam zondag aan in Zevenhuizen en leefde aanvankelijk gescheiden van haar ouders, in afwachting van de uitslag van de coronatest. Die uit Nederland kwam eerder: negatief. Navraag leerde haar vervolgens dat ze nu niet tien dagen in quarantaine hoeft, ondanks dat ze uit oranje gebied komt, omdat ze net corona heeft gehad en nu negatief is getest.

Nog naar het EK?

Polling wilde aanvankelijk niet meedoen aan de Europese kampioenschappen eind deze week in Praag, omdat ze niet het risico wilde lopen dat ze vast zou komen te zitten in Tsjechië bij een eventuele positieve coronatest. Maar hoe zit het, nu dat risico wegvalt doordat ze al corona heeft gehad?

Sinds 14 oktober niet gejudood

‘Ik had het EK in theorie kunnen judoën, want je moet vijf dagen voor die tijd negatief zijn getest, en ik had vorige week al geen symptomen meer. Maar voordat ik positief was getest, had ik al besloten om niet naar Tsjechië te gaan, dus ik heb me daar nooit op voorbereid. Ik heb sinds 14 oktober niet meer gejudood. Plus, dat ik ook nog besmet ben geraakt.’

‘Jammer dat ik niet eerder besmet ben geraakt’

‘Ik heb wel getraind, maar niet zoals je dat zou doen voor een EK. Als ik naar een toernooi toe train, dan is dat met een veel hogere intensiteit. Ik ben dus gewoon niet fit genoeg voor een EK. Het is dus wel jammer dat ik niet eerder besmet ben geraakt. Zeker omdat ik er ook niet echt ziek van ben geworden. Dat is eigenlijk wel de conclusie.’

‘Ziekte-Kim’

Vooralsnog heeft ze onderdak bij haar ouders in Zevenhuizen, en daar is niks mis mee. ‘Hier kan ik lekker buiten lopen, en met mijn hond wandelen, die heb ik wel bij me. Andrea, mijn vriend, komt later naar Nederland. Hier wordt voor me gekookt. Ik kreeg net nog een appje van mijn moeder met: Wil je nog wat eten? Dus ik zit hier helemaal goed hoor, haha. Alleen DJ, mijn broertje, die weigerde eerst dicht bij me te komen. Hij noemde me ‘ziekte-Kim’, in plaats van ziektekiem. Wat een humor weer. Nee, die vond het maar niks dat ik hier kwam, haha.’

Papendal

‘Ik kan bij mijn ouders ook net zo trainen, zoals dat ik dat thuis in Italië kan. Ik kan alleen niet judoën, maar verder heb hier wel alle trainingsmaterialen. Ik heb in elk geval genoeg spullen bij me voor een maand, want ik denk wel dat ik zo lang in Nederland ben. Ik blijf niet zo lang bij mijn ouders hoor, want ik ga natuurlijk ook wel op Papendal trainen, en dan overnacht ik daar ook.’

Masters in januari

‘Ik richt mij qua judo nu gewoon op januari. Ik heb begrepen dat de Masters in Doha doorgaan. Ook al moet ik dan met het vliegtuig, dan ga ik in principe wel. De angst dat ik positief zou zijn in het buitenland, die is wel heel klein nu. Dat is wel fijn. Ik hoop dat tegen de tijd dat ik weer besmet zou kunnen raken, dat er dan misschien een vaccin bestaat’, besluit Polling.

Lees ook:

- Judoka Kim Polling heeft corona

- Polling meldt zich af voor EK judo: 'Ik snap echt niet dat je daar een toernooi wilt organiseren'