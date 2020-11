Spatschermen en duizenden potloden: Eemsdelta is klaar voor de verkiezingen

Door het coronavirus moesten de gemeenten aanzienlijk meer voorbereidingen treffen.

Spannend, maar veel zin in

Zo hebben alle stemlokalen stickers die de looproutes aangeven. De vrijwilligers zitten achter zogenoemde 'kuchschermen' en de stembureaus zijn voorzien van een grote voorraad rode potloden, mondkapjes en schoonmaakmiddelen.

In de Nicolaïkerk in Appingedam staat het stembureau dinsdagmiddag al helemaal klaar. Kiezers komen aan de zijkant binnen. Bij de deur staan desinfectiepompjes. Op de vloer zijn grote blauwe strepen geplakt, waar mensen op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen wachten.

Voorzitter Arie Schuur heeft er zin in, maar vindt het best wel spannend: 'Omdat het de eerste keer is met alle maatregelen. We hebben al wel geoefend. Ik heb er vertrouwen in dat het goed zal gaan.'

De gedragsregels in het stemhokje (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Gezichtsmasker en mondkapjes

Normaal gesproken zitten de vrijwilligers van het stembureau, vaak vier man sterk, naast elkaar aan een lange tafel. Nu zitten ze op ruime afstand van elkaar met schermen ertussen. Vrijwilligers die de stempassen ontvangen, moeten een gezichtsmasker dragen.

'Het zal iets minder zijn qua gezelligheid. Als je gaat winkelen is het ook wat minder prettig met een mondkapje op. Maar we hebben vast en zeker ook wat plezier', verwacht Schuur. Kiezers wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.

De rode potloden liggen klaar voor gebruik (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Normaal in raadhuis

Het stembureau heeft twee enveloppen van vijfhonderd potloden gekregen. Kiezers mogen het potlood na het stemmen mee naar huis nemen. De vrijwilligers verwachten drukte, omdat het stembureau in het centrum van de stad zit. Normaal gesproken is het bureau gevestigd in het raadhuis, maar die locatie is te klein.

In totaal zijn er dertig openbare stembureaus in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Daarnaast zijn er vanwege het coronavirus zes bijzondere stembureaus in verpleeghuizen, waar alleen bewoners mogen stemmen.

Uitslagen woensdagnacht verwacht

De stembussen zijn woensdag tot 21.00 uur geopend. De uitslag wordt rond middernacht verwacht. Wil je weten waar je kunt stemmen en wat de standpunten van de partijen zijn? Kijk dan op onze speciale verkiezingspagina.

Hoe gaat stemmen in coronatijd?

