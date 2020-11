Het is na 35 jaar over en uit voor Café Mulder in Stad

Floris en Larissa Mulder zwaaien sinds elf jaar de scepter in het café. Sinds de zomer stond het te koop. Het echtpaar was dus al van plan om de kroeg te verlaten, maar had graag gezien dat het café in handen van iemand anders was gekomen. Dat scenario blijft uit. Tot een geschikte deal is het niet gekomen, alhoewel ze er een paar dagen geleden nog wel dichtbij waren.

'In het ideale scenario waren we er uitgekomen met iemand', zegt Larissa van achter de bar. 'Dan hadden we het verkocht. Dan zaten we hier nu samen met de nieuwe eigenaar die hier een nieuw, mooi avontuur aan zou gaan. Dat was het mooiste geweest.'

Nieuw café, nieuw avontuur

Zodra de omstandigheden het toelaten opent het echtpaar de deuren van café De Minnaar aan de Kleine Rozenstraat. Het pand waarin Café Mulder is gevestigd, is niet van hen. Het pand waarin De Minnaar huist, is wel in hun bezit. Het avontuur lonkt dan ook voor beiden.

'Dit pand zou nooit van ons worden', zegt Floris achter de bar van Café Mulder. 'Bij De Minnaar konden we het café én het vastgoed krijgen. Het hele palet viel samen.' Toch hadden ze graag gezien dat de naam Mulder niet van de gevel was verdwenen.

Naamgever is verrast: 'Een begrip in Groningen'

Naamgever Bauke Mulder had ook niet gedacht dat dat zou gebeuren. 'Ik vind het heel naar om dit te zien', zegt Mulder in het deels ontmantelde café. De gedachte om zelf weer in de zaak te stappen heeft niet gespeeld bij de voormalig eigenaar. 'Ik ging er vanuit dat er wel een opvolger zou zijn. Het is een café met een naam. Het is wel een begrip geworden in Groningen.'

Dat het een begrip is geworden kwam onder meer door de muziekavonden die er werden georganiseerd. Daarnaast was het café volgens Mulder altijd een vrouwvriendelijke kroeg. 'Het was altijd een veilig café waar we een reactieve manier van omgaan met elkaar hadden.'

'Ik wisselde ook de diensten van de barkeepers, zodat er geen clubjes ontstonden', zegt de naamgever die het café in 1991 verkocht aan één van zijn personeelsleden. 'Dat vond ik wel iets om op te letten. Je hebt dan een barkeeper met zijn aanhang en als die dan weg is dan is die aanhang ook weg.'

Naamgever van het café: Bauke Mulder (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Muziekavonden met een volle zaal

Floris en Larissa kijken met veel plezier terug op de muziekavonden die ze geregeld organiseerden. Verschillende bands en muzikanten waaronder Rooie Rinus en Pé Daalemmer wisten de kroeg op die avonden te vinden. 'Op de muziekavonden keek ik altijd rond in het café waar ik dan een hele volle zaal zag. Dat vind nu iedereen eng, maar er was ooit een hele volle zaal. Dat vind ik echt machtig mooi', zegt Larissa trots.

'Maar er zijn ook mensen getrouwd hier en de doorsnee avonden waarop iedereen hier lekker samenkomt. Het zijn eigenlijk allemaal kleine hoogtepunten.'

Inventaris onder veilinghamer

Omdat het horecaechtpaar de inventaris en de goodwill niet heeft kunnen verkopen, wordt er binnenkort een veiling georganiseerd. Grote delen van de inventaris zullen dan onder de veilinghamer komen. Ook zal een deel meegaan naar hun nieuwe café. 'Maar', zegt Floris, 'we moeten geen tweede Café Mulder van De Minnaar maken.'