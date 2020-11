Moeder vermoorde Daniella bijna klaar voor terugkeer maatschappij

De 56-jarige Karin S., de moeder van de in 2013 vermoorde Daniella, is bijna klaar voor terugkeer in de maatschappij. Voor haar geldt nu nog de tbs met voorwaarden, waarbij ze niet meer gedwongen in een kliniek wordt behandeld.

Voor de beëindiging van deze maatregel heeft de rechter nog een rapport nodig, zo bleek dinsdag op zitting.

Medeplichtig aan dood dochter



Karin S. werd in 2016 in hoger beroep tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden veroordeeld voor medeplichtigheid aan de dood van haar dochter Daniella, omdat ze niets deed om het geweld tegen haar dochter te stoppen. De toen 20-jarige verstandelijk beperkte Daniella werd in de zomer van 2013 door Geert W., de toenmalige partner van S., doodgeslagen in hun woning aan de Opaalstraat (Vinkhuizen).

In de weken voorafgaand aan het drama werd Daniella stelselmatig mishandeld. Geert W. werd in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Terug naar het Noorden

In 2016 werd de tbs met voorwaarden van S. nog met twee jaar verlengd. maar daar komt naar verwachting binnenkort een einde aan. S. maakt grote sprongen voorwaarts. Ze verblijft momenteel op een begeleid wonen locatie in het oosten van het land. Daar werkt ze aan een herstart in de samenleving. Daarbij wordt ze ondersteund om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Lukt dat, dan is doorstromen naar een woonvorm of een eigen woning met ambulante (bij haar thuis) begeleiding mogelijk.

S. heeft volgens deskundigen laten zien dat zij om kan gaan met verloven en vrijheden. Ze wil graag terug naar het Noorden van Nederland. Het rapport dat nu wordt opgemaakt gaat over op welke manier S. moet worden begeleid en waar zij gaat wonen. Dit rapport wordt in december op de volgende zitting besproken.

