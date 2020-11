Cel- en taakstraffen geëist voor strooptocht langs sportkantines, caravans en woningen

De officier van justitie eiste dinsdag voor beide mannen 540 dagen celstraf, waarvan voor de ene verdachte 530 dagen en voor zijn kompaan 396 dagen voorwaardelijk.

De mannen zouden dan niet meer terug naar de gevangenis hoeven. Met beide al een fors strafblad van negen kantjes op zak, moeten ze wél taakstraffen van 120 en 180 uur uitvoeren.



Inbraken in kantines, woningen en caravans

Bij de inbraken vielen sportkantines van diverse verenigingen uit onder andere Ter Apel, Musselkanaal, Stadskanaal, Ees en Schoonoord ten prooi aan de jonge inbrekers. De buit bestond voornamelijk uit tv's, laptops, een decoder en een doos chips.

Niet alleen kantines waren tijdens de inbraakgolf doelwit, maar ook woningen. In dezelfde periode zagen de mannen kans een auto uit een loods aan de Unikenkade in Stadskanaal te stelen. De sleutel van het pand was al eerder door de jongste verdachte ontvreemd.

Verdachte was kind aan huis bij slachtoffer

Hun doel was een blauwe Mercedes te stelen. Toen dat mislukte, pakten ze de accu uit het voertuig. Die plaatsten ze in een rode Mercedes en namen die wagen vervolgens mee. Tijdens de autodiefstal vernielden ze een oldtimer. Die werd aan de kant gedrukt tegen een hek. 'Verschrikkelijk', zei het slachtoffer van de autodiefstal. 'Hij was bij ons kind aan huis', wees hij emotioneel naar de jongste verdachte. 'We hielpen hem zelfs met geld op weg. Hij wist dat daar auto's stonden.'

Inbraak met sleutel van de thuiszorg

Ook de woning van een 93-jarige man uit Stadskanaal werd gestript van een klok, een tv, zakhorloges en sieraden. Het hoogbejaarde slachtoffer verbleef op het moment van de inbraak in het ziekenhuis. De mannen kwamen zijn woning binnen met een sleutel uit een buitenkastje. Dat was voor de thuiszorg bedoeld. De buitgemaakte sieraden werden na de inbraak in het water gegooid. 'Waarom?', vroeg de rechter aan de oudste verdachte. 'Was denk ik niet echt van waarde', luidde zijn antwoord.

Bloed leidt tot spoor naar verdachte

Uit een drietal caravans op een camping in Westerwolde stal het duo levensmiddelen, tv's , een geluidsinstallatie en gereedschap. De mannen kwamen binnen via de dakraampjes. Eenmaal bleef het bij een poging tot diefstal omdat, volgens de oudste verdachte, die tv te oud was om nog wat cash op te leveren. De jongste liet bij deze poging wat bloed achter. Dat kwam later van pas bij de gang naar de rechtbank.

Crash met Mercedes op A28, verdachte vlucht

De zaak kwam aan het rollen door een autocrash met de rode Mercedes op de A28. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, zette de jongste verdachte het op een vluchten. Later bleek dat hij onder invloed van drugs en zonder rijbewijs de gestolen wagen had bestuurd. Toen meerdere aangiftes bij de politie binnenrolden, werden ook camerabeelden van de kantine-inbraken in Groningen en Drenthe bekeken. Zodoende kwam ook de oudste verdachte in beeld. Op zitting bekenden de mannen een groot deel van de inbraken.

Elk een eigen rol bij inbraken

De verdachten hadden volgens de officier van justitie een eigen rol tijdens hun strooptocht. De oudste vernielde de ramen of deuren, terwijl de jongste de buit uit het pand haalde. De meeste waardevolle goederen verkochten ze. 'De mannen hebben zich schuldig gemaakt aan een veelheid aan ernstige feiten', zei de officier.

'Ondanks hun houding hier op zitting moet ik ook rekening houden met hun 'belaste jeugd', stelde de officier. Zij wil dat ze een kans krijgen op het rechte pad te komen én te blijven. 'Nu opnieuw het gevang insturen lost niets op.'

Enkelband en verslavingskliniek

De mannen liepen nog in een proeftijd uit eerdere diefstallen. Voor de oudste lagen 200 dagen jeugdstraf op de plank. De jongste stond nog een taakstraf van 40 uur te wachten, mocht hij weer in de fout gaan. Als het aan de aanklager ligt moet hij deze taakstraf ook nog uitvoeren.

Voor de oudste moeten de 200 dagen jeugdstraf worden omgewisseld voor een extra jaar proeftijd. Na tien dagen voorarrest werd hij onder strenge voorwaarden geschorst met een enkelband. Die draagt hij nu acht maanden. De jongste verblijft momenteel in een verslavingskliniek. Deze klinische opname zou een jaar moeten duren. Zijn taakstraf, eis 120 uur, valt iets lager uit. De officier kwam daartoe omdat hij al 171 dagen heeft gezeten.

De proeftijd van de mannen wordt gesteld op drie jaar. Als de rechtbank gelijk aan de eis vonnist, is dat voor de oudste een jaar langer.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

